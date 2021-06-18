https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737568116.html
Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах
Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2021
Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах
Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:17
2021-06-18T14:17
2021-06-18T17:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Аналогичное решение приняли Московская область, Кузбасс и Сахалин.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, общество
Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах
14:17 18.06.2021 (обновлено: 17:42 18.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах