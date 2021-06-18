https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737568116.html

Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах

Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах - РИА Новости, 18.06.2021

Попова допустила введение обязательной вакцинации в новых регионах

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:17

2021-06-18T14:17

2021-06-18T17:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Аналогичное решение приняли Московская область, Кузбасс и Сахалин.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, общество