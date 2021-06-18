https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737542541.html

Глава СПЧ прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава СПЧ прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

Глава СПЧ прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя решение московских властей об обязательный вакцинации от коронавируса ряда... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:16

2021-06-18T12:16

2021-06-18T12:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

валерий фадеев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя решение московских властей об обязательный вакцинации от коронавируса ряда категорий работников, заявил, что с точки зрения закона это можно трактовать по-разному, но ситуация со стремительным ростом заболеваемости требует принятия каких-то серьезных мер.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля. Собянин также назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий."Что касается обязательной вакцинации, то я говорил, что тема пограничная, и при желании это можно трактовать как нарушение прав человека, но я не буду так трактовать, так можете и написать. В этих условиях, когда в Москве огромный рост заболеваемости, когда ситуация не ясна, потому что в Москве, по словам Собянина, 60% имеют антитела, нужны какие-то серьезные меры", – сказал Фадеев РИА Новости.Глава СПЧ подчеркнул, что понимает руководство Москвы, которое крайне обеспокоено взрывным ростом заболевших."Я пока воздержусь от какого-либо осуждения московских властей", – пояснил Фадеев.Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов рассказал, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737536775.html

москва

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коронавирус в россии, валерий фадеев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет по правам человека при президенте рф (спч), сергей собянин, москва