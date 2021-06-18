Глава СПЧ прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ситуация с COVID-19 требует принятия серьезных мер
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя решение московских властей об обязательный вакцинации от коронавируса ряда категорий работников, заявил, что с точки зрения закона это можно трактовать по-разному, но ситуация со стремительным ростом заболеваемости требует принятия каких-то серьезных мер.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимая информационная система для отчета работодателей о ходе вакцинации будет создана до 1 июля. Собянин также назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий.
"Что касается обязательной вакцинации, то я говорил, что тема пограничная, и при желании это можно трактовать как нарушение прав человека, но я не буду так трактовать, так можете и написать. В этих условиях, когда в Москве огромный рост заболеваемости, когда ситуация не ясна, потому что в Москве, по словам Собянина, 60% имеют антитела, нужны какие-то серьезные меры", – сказал Фадеев РИА Новости.
Глава СПЧ подчеркнул, что понимает руководство Москвы, которое крайне обеспокоено взрывным ростом заболевших.
"Я пока воздержусь от какого-либо осуждения московских властей", – пояснил Фадеев.
Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов рассказал, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.