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Юристы объяснили законность обязательной вакцинации для ряда профессий
Юристы объяснили законность обязательной вакцинации для ряда профессий - РИА Новости, 18.06.2021
Юристы объяснили законность обязательной вакцинации для ряда профессий
Юристы Подмосковья отмечают законность введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, чтобы защитить население от COVID-19, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:50
2021-06-18T11:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
шота горгадзе
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Юристы Подмосковья отмечают законность введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, чтобы защитить население от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно в контакте с людьми, к 15 июля их должно быть привито 60%. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ."Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на статью 2 конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же конституции – это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод", - подчеркивает вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.Он подчеркнул, что права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья, безопасности государства."И статья 51: при угрозе возникновения распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, выносить мотивированные постановления, в том числе, о ведении профилактических прививок гражданам или отдельным гражданам по эпидемическим показаниям. Прямо указано в этом законе. Также не противоречит это и трудовому законодательству", - подчеркивает Галоганов.Пресс-служба также приводит слова члена Совета при президенте РФ по правам человека, адвоката Шота Горгадзе, который считает, что в условиях крайней необходимости говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права - не только не разумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает, добавил он.Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов отмечает, что в соответствии с Конституцией РФ на органы власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан."41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является конституция. Это совершенно нормально. Это не действует в противовес конституции, которая возлагает на государство соблюдение этих, установленных главным законом страны, обязательств", - заключил Губанов.
https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519211.html
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737510280.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/vaktsiny-1737490291.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, шота горгадзе, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
Юристы объяснили законность обязательной вакцинации для ряда профессий
11:50 18.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина вакцинируется от COVID-19
Женщина вакцинируется от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юристы Подмосковья объяснили законность обязательной вакцинации ряда категорий граждан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Юристы Подмосковья отмечают законность введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, чтобы защитить население от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно в контакте с людьми, к 15 июля их должно быть привито 60%. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
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"Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на статью 2 конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть статью 55 той же конституции – это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод", - подчеркивает вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.
Он подчеркнул, что права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья, безопасности государства.
"И статья 51: при угрозе возникновения распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, выносить мотивированные постановления, в том числе, о ведении профилактических прививок гражданам или отдельным гражданам по эпидемическим показаниям. Прямо указано в этом законе. Также не противоречит это и трудовому законодательству", - подчеркивает Галоганов.
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Пресс-служба также приводит слова члена Совета при президенте РФ по правам человека, адвоката Шота Горгадзе, который считает, что в условиях крайней необходимости говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права - не только не разумно, но и преступно. Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает, добавил он.
Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов отмечает, что в соответствии с Конституцией РФ на органы власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан.
"41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является конституция. Это совершенно нормально. Это не действует в противовес конституции, которая возлагает на государство соблюдение этих, установленных главным законом страны, обязательств", - заключил Губанов.
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