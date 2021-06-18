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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html
Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию
Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021
Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию
Все сотрудники Высшей школы экономики, работающие очно, обязаны будут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, получить первый компонент вакцины им... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все сотрудники Высшей школы экономики, работающие очно, обязаны будут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, получить первый компонент вакцины им необходимо до 15 июля, исключение делается для сотрудников с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, сообщается на сайте вуза."Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер, в том числе образовательной. Это значит, что сделать прививку от коронавирусной инфекции обязаны все сотрудники Вышки, которые работают в очном формате, а также все исполнители по договору ГПХ, которые работают на территории университета", - говорится в сообщении на сайте вуза.Уточняется, что исключение сделано только для сотрудников, у которых есть противопоказания к вакцинации. Сотрудники должны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля 2021 года, вторым – до 15 августа.Добавляется, что постановление распространяется в том числе и на лиц, оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам, если у них нет противопоказаний для вакцинации. Если со студентами заключен договор ГПХ, у них также должна быть прививка.Сотрудники, переболевшие коронавирусов в 2021 году, должны предоставить медицинскую справку о перенесенном заболевании."Приказ не распространяется на сотрудников, принятых на работу на условиях дистанционного трудового договора о выполнении трудовой функции постоянно вне места нахождения работодателя", - поясняется в сообщении.Отмечается, что работников, которые не прошли вакцинацию до 15 июля и у которых нет медицинских противопоказаний, университет будет вынужден отстранить от работы без сохранения заработной платы. Также с 1 июля будет приостановлен прием на работу новых работников, если они не сделали прививку.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, высшая школа экономики (вшэ)
Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию
11:08 18.06.2021
 
© DepositphotosВысшая Школа Экономики
Высшая Школа Экономики - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos

Все работающие очно сотрудники Высшей школы экономики должны будут вакцинироваться от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все сотрудники Высшей школы экономики, работающие очно, обязаны будут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, получить первый компонент вакцины им необходимо до 15 июля, исключение делается для сотрудников с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, сообщается на сайте вуза.
"Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер, в том числе образовательной. Это значит, что сделать прививку от коронавирусной инфекции обязаны все сотрудники Вышки, которые работают в очном формате, а также все исполнители по договору ГПХ, которые работают на территории университета", - говорится в сообщении на сайте вуза.
Уточняется, что исключение сделано только для сотрудников, у которых есть противопоказания к вакцинации. Сотрудники должны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля 2021 года, вторым – до 15 августа.
Добавляется, что постановление распространяется в том числе и на лиц, оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам, если у них нет противопоказаний для вакцинации. Если со студентами заключен договор ГПХ, у них также должна быть прививка.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:17Распространение коронавируса
Проверки выполнения требований по вакцинации начнутся в Москве с 15 июля
Сотрудники, переболевшие коронавирусов в 2021 году, должны предоставить медицинскую справку о перенесенном заболевании.
"Приказ не распространяется на сотрудников, принятых на работу на условиях дистанционного трудового договора о выполнении трудовой функции постоянно вне места нахождения работодателя", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что работников, которые не прошли вакцинацию до 15 июля и у которых нет медицинских противопоказаний, университет будет вынужден отстранить от работы без сохранения заработной платы. Также с 1 июля будет приостановлен прием на работу новых работников, если они не сделали прививку.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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