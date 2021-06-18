https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html

Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию

Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021

Все работающие очно сотрудники ВШЭ должны будут пройти вакцинацию

Все сотрудники Высшей школы экономики, работающие очно, обязаны будут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, получить первый компонент вакцины им... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все сотрудники Высшей школы экономики, работающие очно, обязаны будут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, получить первый компонент вакцины им необходимо до 15 июля, исключение делается для сотрудников с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, сообщается на сайте вуза."Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер, в том числе образовательной. Это значит, что сделать прививку от коронавирусной инфекции обязаны все сотрудники Вышки, которые работают в очном формате, а также все исполнители по договору ГПХ, которые работают на территории университета", - говорится в сообщении на сайте вуза.Уточняется, что исключение сделано только для сотрудников, у которых есть противопоказания к вакцинации. Сотрудники должны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля 2021 года, вторым – до 15 августа.Добавляется, что постановление распространяется в том числе и на лиц, оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам, если у них нет противопоказаний для вакцинации. Если со студентами заключен договор ГПХ, у них также должна быть прививка.Сотрудники, переболевшие коронавирусов в 2021 году, должны предоставить медицинскую справку о перенесенном заболевании."Приказ не распространяется на сотрудников, принятых на работу на условиях дистанционного трудового договора о выполнении трудовой функции постоянно вне места нахождения работодателя", - поясняется в сообщении.Отмечается, что работников, которые не прошли вакцинацию до 15 июля и у которых нет медицинских противопоказаний, университет будет вынужден отстранить от работы без сохранения заработной платы. Также с 1 июля будет приостановлен прием на работу новых работников, если они не сделали прививку.

https://ria.ru/20210616/proverki-1737265469.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, высшая школа экономики (вшэ)