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В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"

В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт" - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"

Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:09

2021-06-18T10:09

2021-06-18T10:10

сергей собянин

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

мигранты

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - написал Собянин в своем блоге.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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