https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737518659.html
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт" - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:09
2021-06-18T10:09
2021-06-18T10:10
сергей собянин
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
мигранты
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_0:338:3041:2048_1920x0_80_0_0_e54e1a440ca2a4d80e7e0ce13fcea952.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - написал Собянин в своем блоге.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_171:303:2498:2048_1920x0_80_0_0_80e799ba7c8c1c8d22c59c559ea050e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, мигранты, здоровье - общество, москва, общество
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
10:09 18.06.2021 (обновлено: 10:10 18.06.2021)
Собянин заявил, что мигрантов в Москве планируют с начала июля прививать "Спутником Лайт"