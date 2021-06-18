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В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт" - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:09
2021-06-18T10:10
сергей собянин
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
мигранты
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - написал Собянин в своем блоге.
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сергей собянин, вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, мигранты, здоровье - общество, москва, общество
В Москве планируют прививать мигрантов "Спутником Лайт"
10:09 18.06.2021 (обновлено: 10:10 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса "Восточный" в Москве
Рабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин заявил, что мигрантов в Москве планируют с начала июля прививать "Спутником Лайт"

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля "Спутником Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - написал Собянин в своем блоге.
 
Распространение коронавирусаСергей СобянинВакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19МигрантыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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