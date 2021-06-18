https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737517814.html

Павильоны "Здоровая Москва" перепрофилируют для вакцинации от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" перепрофилируют для вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Павильоны "Здоровая Москва" перепрофилируют для вакцинации от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" переходят к работе исключительно по вакцинации от COVID-19, диспансеризация в них временно приостановлена, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:02

2021-06-18T10:02

2021-06-18T11:25

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва" переходят к работе исключительно по вакцинации от COVID-19, диспансеризация в них временно приостановлена, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации", - рассказала Ракова.По её словам, вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди."Мы не ограничиваем график работы павильонов – медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию – сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", – добавила вице-мэр.Павильоны "Здоровая Москва" располагаются в более чем 40 парках столицы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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