https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506753.html
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:27
2021-06-18T07:27
2021-06-18T07:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика бурятия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона.В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.В правительстве отметили, что в первую очередь, должен быть определен контингент для вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании.По данным регионального главка Роспотребнадзора, в республике за сутки зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 41 197 случаев. В стационарах на данный момент находится 2437 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737491555.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, красноярск, общество
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Роспотребнадзор рассматривает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии