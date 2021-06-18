https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506753.html

В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T07:27

2021-06-18T07:27

2021-06-18T07:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика бурятия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона.В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.В правительстве отметили, что в первую очередь, должен быть определен контингент для вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании.По данным регионального главка Роспотребнадзора, в республике за сутки зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 41 197 случаев. В стационарах на данный момент находится 2437 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737491555.html

россия

республика бурятия

москва

красноярск

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, красноярск, общество