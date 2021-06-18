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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737506753.html
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:27
2021-06-18T07:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика бурятия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона.В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.В правительстве отметили, что в первую очередь, должен быть определен контингент для вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании.По данным регионального главка Роспотребнадзора, в республике за сутки зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 41 197 случаев. В стационарах на данный момент находится 2437 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, красноярск, общество
В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:27 18.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Роспотребнадзор рассматривает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве были введены ряд ограничений, а также объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, которая должна произойти до 15 августа. Аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
"Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что в первую очередь, должен быть определен контингент для вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в республике за сутки зарегистрировано 226 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 41 197 случаев. В стационарах на данный момент находится 2437 пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика БурятияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваКрасноярскОбщество
 
 
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