https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737502800.html

Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск

Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск - РИА Новости, 18.06.2021

Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск

Вакцинироваться от коронавируса обеими дозами стоит перед отъездом в отпуск, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T03:21

2021-06-18T03:21

2021-06-18T08:01

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса обеими дозами стоит перед отъездом в отпуск, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, устойчивый иммунитет формируются не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента, и на этапе между двумя дозами есть риск заразиться."Уезжать в отпуск без вакцинации – это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно", - добавил врач.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество