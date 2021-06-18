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Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск
Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск - РИА Новости, 18.06.2021
Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск
Вакцинироваться от коронавируса обеими дозами стоит перед отъездом в отпуск, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T03:21
2021-06-18T03:21
2021-06-18T08:01
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса обеими дозами стоит перед отъездом в отпуск, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, устойчивый иммунитет формируются не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента, и на этапе между двумя дозами есть риск заразиться."Уезжать в отпуск без вакцинации – это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно", - добавил врач.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск
03:21 18.06.2021 (обновлено: 08:01 18.06.2021)
Врач Андрей Тяжельников рассказал о правилах вакцинации для тех, кто собирается в отпуск