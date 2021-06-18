https://ria.ru/20210618/uregulirovanie-1737550321.html

Лавров оценил перспективы урегулирования кризиса в дипотношениях с США

Лавров оценил перспективы урегулирования кризиса в дипотношениях с США - РИА Новости, 18.06.2021

Лавров оценил перспективы урегулирования кризиса в дипотношениях с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах урегулирования кризиса в дипломатических отношениях с США, сказал, что все возможно, но на основе синхронных и РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:53

2021-06-18T12:53

2021-06-18T12:53

россия

дональд трамп

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джо байден

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах урегулирования кризиса в дипломатических отношениях с США, сказал, что все возможно, но на основе синхронных и сопоставимых шагов.Глава МИД РФ напомнил, что возвращение послов двух стран создаёт условия для того, чтобы начать разгребать завалы, которые создали американцы, когда в 2016 году отобрали дипсобственность РФ и выслали российских дипломатов."Все возможно", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, каким должен быть следующий шаг в нормализации отношений Москвы и Вашингтона."Президенты договорились, что нужно эти проблемы каким-то образом урегулировать. Но возможно это будет только в одном случае: если мы будем вырабатывать синхронные шаги, которые будут сопоставимы, которые будут одновременно решать вопросы и нашего присутствия в Соединенных Штатах, и американского дипломатического и иного присутствия в Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Байдена, республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

https://ria.ru/20210617/frantsiya-1737455167.html

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россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, сша, в мире