https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737631083.html
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении - РИА Новости, 18.06.2021
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:43
2021-06-18T19:43
2021-06-18T19:43
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АНКАРА, 18 июня – РИА новости. Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу.Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."Мы удовлетворены решением российской стороны о возобновлении авиасообщения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624060.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, татьяна голикова, турция, анкара
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция удовлетворена решением России о возобновлении авиасообщения