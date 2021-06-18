https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737631083.html

Турция отреагировала на решение России об авиасообщении

Турция отреагировала на решение России об авиасообщении - РИА Новости, 18.06.2021

Турция отреагировала на решение России об авиасообщении

Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:43

2021-06-18T19:43

2021-06-18T19:43

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АНКАРА, 18 июня – РИА новости. Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу.Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."Мы удовлетворены решением российской стороны о возобновлении авиасообщения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624060.html

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2021

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