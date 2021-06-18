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Туризм
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737631083.html
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении - РИА Новости, 18.06.2021
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:43
2021-06-18T19:43
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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новости - туризм
татьяна голикова
турция
анкара
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АНКАРА, 18 июня – РИА новости. Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу.Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня."Мы удовлетворены решением российской стороны о возобновлении авиасообщения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624060.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, татьяна голикова, турция, анкара
Турция отреагировала на решение России об авиасообщении
19:43 18.06.2021
 
© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Pixabay / oleg_mit

Турция удовлетворена решением России о возобновлении авиасообщения

Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 июня – РИА новости. Турция удовлетворена решением РФ о возобновлении авиасообщения, заявил РИА Новости представитель минтуризма республики в пятницу.
Как ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
Люди на улице турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 19:04Распространение коронавируса
Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию
"Мы удовлетворены решением российской стороны о возобновлении авиасообщения", - сказал собеседник агентства.
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмТатьяна ГоликоваТурцияАнкара
 
 
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