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Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией

Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией - РИА Новости, 18.06.2021

Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на два источника. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:53

2021-06-18T11:53

2021-06-18T11:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аэрофлот

турция

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на два источника.Согласно полученным данным, популярные среди россиян отечественные курорты оказались перегружены после прекращения полетов в Турцию, из-за чего темпы распространения коронавирусной инфекции могут вырасти.Он рассказал, что в настоящее время рассматривается возможное открытие семи рейсов в неделю, однако неизвестно, будут ли выполнять авиаперевозки несколько компаний или только "Аэрофлот". Отмечается, что окончательное решение пока не принято. Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/egipet-1736409998.html

россия

турция

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэрофлот, турция, в мире