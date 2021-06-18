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Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией
Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией - РИА Новости, 18.06.2021
Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией
Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на два источника. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:53
2021-06-18T11:53
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на два источника.Согласно полученным данным, популярные среди россиян отечественные курорты оказались перегружены после прекращения полетов в Турцию, из-за чего темпы распространения коронавирусной инфекции могут вырасти.Он рассказал, что в настоящее время рассматривается возможное открытие семи рейсов в неделю, однако неизвестно, будут ли выполнять авиаперевозки несколько компаний или только "Аэрофлот". Отмечается, что окончательное решение пока не принято. Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэрофлот, турция, в мире
Forbes: Россия может с июля возобновить авиасообщение с Турцией
11:53 18.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Forbes сообщил о возможном открытии авиасообщения между Россией и Турцией с 1 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля, пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Согласно полученным данным, популярные среди россиян отечественные курорты оказались перегружены после прекращения полетов в Турцию, из-за чего темпы распространения коронавирусной инфекции могут вырасти.
"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", — пояснил источник Forbes.
Он рассказал, что в настоящее время рассматривается возможное открытие семи рейсов в неделю, однако неизвестно, будут ли выполнять авиаперевозки несколько компаний или только "Аэрофлот". Отмечается, что окончательное решение пока не принято.
Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
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