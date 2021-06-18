https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737513578.html

Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации

Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации - РИА Новости, 18.06.2021

Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации

Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, в первый день специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько отелей,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:19

2021-06-18T09:19

2021-06-18T09:57

туризм

туристы

новости - туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg

МОСКВА,18 июн - РИА Новости. Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, в первый день специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько отелей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турецкую республику для оценки эпидемиологической ситуации."В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - говорится в сообщении.В рамках визита российская делегация также провела встречу с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда, отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что российские эксперты отправляются в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, в мире