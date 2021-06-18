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Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации
Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации - РИА Новости, 18.06.2021
Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации
Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, в первый день специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько отелей,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:19
2021-06-18T09:19
2021-06-18T09:57
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МОСКВА,18 июн - РИА Новости. Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, в первый день специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько отелей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турецкую республику для оценки эпидемиологической ситуации."В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - говорится в сообщении.В рамках визита российская делегация также провела встречу с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда, отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что российские эксперты отправляются в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации
09:19 18.06.2021 (обновлено: 09:57 18.06.2021)
Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидемиологической ситуации
МОСКВА,18 июн - РИА Новости.
Российские эксперты начали работу в Турции
по оценке эпидситуации, в первый день специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько отелей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турецкую республику для оценки эпидемиологической ситуации.
"В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - говорится в сообщении.
В рамках визита российская делегация также провела встречу с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские эксперты отправляются в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции.