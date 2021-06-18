https://ria.ru/20210618/taramova-1737623875.html

Симоньян пообщалась с вывезенной из кризисного центра чеченкой Тарамовой

Симоньян пообщалась с вывезенной из кризисного центра чеченкой Тарамовой - РИА Новости, 18.06.2021

Симоньян пообщалась с вывезенной из кризисного центра чеченкой Тарамовой

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что поговорила по телефону с вывезенной из кризисного... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:04

2021-06-18T19:04

2021-06-18T19:04

маргарита симоньян

рамзан кадыров

грозный

махачкала

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что поговорила по телефону с вывезенной из кризисного центра в Махачкале чеченкой Халимат Тарамовой.На минувшей неделе правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Махачкале без предупреждения попытались ворваться полицейские из Дагестана и Чечни. В интернете появились сообщения, что силовики искали сбежавшую Халимат Тарамову и задержали ее. Позднее сама девушка на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что находится в кругу своей семьи.В связи с этой ситуацией Симоньян накануне заявила, что журналисты не оставят эту историю, пока не не подтвердится, что на девушку никто не оказывает давления.В пятницу главному редактору позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров, который предложил поговорить с Тарамовой. Симоньян спросила, все ли у нее в порядке и нужна ли помощь.Она отметила, что ее голос звучал спокойно и уверенно, она "местами смеялась".Симоньян добавила, что предложила Тарамовой позвонить ей на личный номер, если потребуется помощь.

https://ria.ru/20210612/devushka-1736795170.html

грозный

махачкала

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маргарита симоньян, рамзан кадыров, грозный, махачкала