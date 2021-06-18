Симоньян пообщалась с вывезенной из кризисного центра чеченкой Тарамовой
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Симоньян поговорила по телефону с вывезенной из кризисного центра чеченкой Тарамовой
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что поговорила по телефону с вывезенной из кризисного центра в Махачкале чеченкой Халимат Тарамовой.
На минувшей неделе правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи: по ее словам, в кризисную квартиру для женщин в Махачкале без предупреждения попытались ворваться полицейские из Дагестана и Чечни. В интернете появились сообщения, что силовики искали сбежавшую Халимат Тарамову и задержали ее. Позднее сама девушка на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что находится в кругу своей семьи.
В связи с этой ситуацией Симоньян накануне заявила, что журналисты не оставят эту историю, пока не не подтвердится, что на девушку никто не оказывает давления.
В пятницу главному редактору позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров, который предложил поговорить с Тарамовой. Симоньян спросила, все ли у нее в порядке и нужна ли помощь.
"У меня все в порядке, я дома. Если хотите помочь, скажите, как сделать, чтобы нам перестали звонить и перестали о нашей семье писать. Я не знаю, как это остановить", — пересказала Симоньян слова девушки "близко к тексту".
Она отметила, что ее голос звучал спокойно и уверенно, она "местами смеялась".
Симоньян добавила, что предложила Тарамовой позвонить ей на личный номер, если потребуется помощь.