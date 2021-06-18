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В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму
В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021
В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму
Ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов по выборам в Госдуму за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ, с такой позицией в разговоре с... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:08
2021-06-18T21:08
владимир соловьев (телеведущий)
госдума рф
союз журналистов россии
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов по выборам в Госдуму за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что юристы СЖР изучают этот вопрос.Ранее стало известно, что запрет на обнародование опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов в ГД наступает с полудня 14 сентября до 21.00 19 сентября, это следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов."Это достаточно странная норма – я думаю, будет ограничивать свободу распространения информации. Запрет на публикацию прогнозов и опросов общественного мнения за пять дней до выборов – я не припомню, чтобы такое было в какой-то другой стране. Наши юристы изучают этот вопрос", - рассказал Соловьёв.
РИА Новости
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владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, союз журналистов россии, политика
В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму
21:08 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СЖР прокомментировали ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов по выборам в Госдуму за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что юристы СЖР изучают этот вопрос.
Ранее стало известно, что запрет на обнародование опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов в ГД наступает с полудня 14 сентября до 21.00 19 сентября, это следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов.
"Это достаточно странная норма – я думаю, будет ограничивать свободу распространения информации. Запрет на публикацию прогнозов и опросов общественного мнения за пять дней до выборов – я не припомню, чтобы такое было в какой-то другой стране. Наши юристы изучают этот вопрос", - рассказал Соловьёв.
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