https://ria.ru/20210618/szhr-1737642239.html

В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму

В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021

В СЖР оценили ограничения на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму

Ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов по выборам в Госдуму за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ, с такой позицией в разговоре с... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:08

2021-06-18T21:08

2021-06-18T21:08

владимир соловьев (телеведущий)

госдума рф

союз журналистов россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов по выборам в Госдуму за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что юристы СЖР изучают этот вопрос.Ранее стало известно, что запрет на обнародование опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов в ГД наступает с полудня 14 сентября до 21.00 19 сентября, это следует из проекта календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов."Это достаточно странная норма – я думаю, будет ограничивать свободу распространения информации. Запрет на публикацию прогнозов и опросов общественного мнения за пять дней до выборов – я не припомню, чтобы такое было в какой-то другой стране. Наши юристы изучают этот вопрос", - рассказал Соловьёв.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), госдума рф, союз журналистов россии, политика