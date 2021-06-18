https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html

"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере

"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере - РИА Новости, 18.06.2021

"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере

Сотрудники ГУ МЧС по Карелии, пять лет назад спасавшие детей после шторма на Сямозере, до сих пор вспоминают эту операцию как самую сложную в моральном плане за РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:20

2021-06-18T14:20

2021-06-18T14:20

сямозеро

гибель детей на озере в карелии

республика карелия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737540510_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_1749d7c121cdcd89efa0e290deff8fb0.jpg

КУДАМА/ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июн – РИА Новости, Светлана Задера. Сотрудники ГУ МЧС по Карелии, пять лет назад спасавшие детей после шторма на Сямозере, до сих пор вспоминают эту операцию как самую сложную в моральном плане за все годы работы. Они уверены, что если бы им сообщили о случившемся сразу, а не с опозданием на сутки, многих ребят можно было спасти.Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.Водоем нехорошийДеревня Кудама находится примерно в 120 километрах от Петрозаводска на берегу озера Сямозеро. Сейчас недалеко от нее находится крест с именами всех 14 погибших детей, памятник и небольшой храм.Житель Кудамы Владимир Дорофеев был одним из первых, кто получил сообщение о ЧП, он взял лодку и пошел вытаскивать детей из воды."Водоем очень нехороший, тут столько потонуло. Семьями тонули. На озере за полчаса может такая волна подняться, что горизонта не видно, одно небо", - рассказывает он. "Когда дети пошли в поход, погода была - деревенские не ездят, деревянные лодки не выдерживают", - говорит Дорофеев.Тело первой девочки он нашел в 150 метрах от берега в тростнике. Ее на плаву держал спасательный жилет, он и привлек внимание. После этого Дорофеев нашел живыми семь человек: на одном острове девочку, а на другом - группу из пяти детей со студентом-инструктором."Хорошо что тот мальчик, студент, нашел на острове какой-то целлофан. Заметил их из-за целлофана, и были видны оранжевые жилеты. Одежду им дал сухую. У них когда каяк развалился, инструктор за руки их взял всех, чтобы они рядом плыли. И он плыл, и еще пять человек. Его чуть бедного не утопили", - говорит он.Дорофеев вспоминает, что другие жители деревни также вышли на лодках искать детей, но находили только погибших. "Потом приехали МЧС, я пошел им показывать... Один парень в тростнике застрял, я его вытащить не мог. Три попытки делал. Его просто законопатило ветром. И затем нашли живыми последнюю группу на острове. Когда последнего ребенка искали, здесь были целые поляны из лагерей спасателей. Нас это уже не касалось", - вспоминает Дорофеев.Дети спасались как моглиПервое сообщение - о том, что на озере пропала связь с незарегистрированной тургруппой, - появилось на сайте республиканского главка МЧС около 11 утра 19 июня. Но почти сразу поступило уточнение - в составе группы есть дети, среди туристов есть погибшие. Начальник центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия Василий Кохно в тот день был на даче неподалеку от села Кудома. Он быстро собрался и приехал на место."Я сразу дал распоряжение моим инспекторам. Лодка у них находилась на прицепе и машина была готова, ведь они обеспечивали спортивные мероприятия, оттуда они сразу выехали к месту", - рассказывает Василий Григорьевич.К этому времени местные жители уже собрали тела почти всех детей, который были на берегу. Найденных живыми уже разместили в местной школе, выдали чай и одеяла. По словам Кохно, первым делом спасатели выяснили маршрут группы и определили направление ветра. Затем поделили воду на квадраты и начали исследовать эти участки."Мы сразу не смогли выйти на воду, потому что был шторм. Судно карельской республиканской спасательной службы, которая также получила сообщение о ЧП, вышло раньше нас. Целый час мы пытались, наконец, лодка пошла к островам, была информация, что дети там", - вспоминает он.Кохно объясняет: тургруппа передвигалась на двух лодках и одном рафте. Как только начался шторм, рафт пошел на остров. А вожатые, которые сопровождали детей в лодках, приняли решение сцепить их друг с другом, чтобы было надежнее, дети держались за руки. Волна подняла одно судно вверх, другое пошло вниз, руки расцепились, и обе лодки в итоге перевернулись."Все дети, которые были на рафте, спаслись. Они не знали, что каноэ перевернулись. Они думали, что ребята спаслись и находятся на других островах. И они огонь развели, фрукты запекли, а руководитель, который с ними был, запретил звонить. Сказал никому не звонить, ничего не говорить. Хотя спасение могло быть начато намного раньше. В это время дети с каяков спасали себя как могли. Они сутки были в воде", - объясняет Василий Григорьевич.По его словам, воду в легких нашли только у пары погибших, в основном погибшие получали травмы от ударов о камни. Некоторые дети просто замерзли - температура воды была около 10 градусов."Если бы нам сообщили раньше, то можно было бы эту детвору пособирать. Пускай бы были переломы, пускай бы были травмы, но они бы были живы и медицина бы их поставила на ноги. Конечно, не обошлось бы без погибших, потому что дети просто выскакивали из жилетов. Жилеты были не по размеру и неправильно зафиксированы, поэтому когда дети падали в воду, то выскакивали из них", - объясняет спасатель.Спасшихся детей с острова эвакуировали на берег, потом начали подсчет выживших и тел погибших. Оказалось, что не найден еще один ребенок."Тогда министр МЧС принял решение, о том, что группировка вся остается до последнего. Пока будет не найден ребенок. Мы же не знали - утонул, не утонул. А может, он выбрался, ушел и заблудился. Там была стянута сильная группировка. Невский спасательный центр пошел по берегу, привлекли собак. Мало ли, вдруг он испугался, сел, спрятался", - рассказывает Кохно.В поиск мальчика были вовлечены вертолеты Ми-8 и К-52. Его тело нашли на восьмой день поисков, 26 июня, - после грозы."Местные говорят, если гроза прошла, то вода отдаст тело. Так и получилось. Гроза прошла ночью, а утром вертолет заметил ребенка в том месте, где мы проходили раз 100", - рассказывает спасатель.Из двух лодок спасатели нашли только одну - ее течением прибило к острову. Лодку передали следователям. "Еще одно каноэ мы не нашли. Как рассказали, там были вывернуты заглушки для воздушной подушки, которая держит его на плаву. Мы технику специальную привозили для поисков второго каноэ - фантоны, подводный глаз, - но так его и не нашли. Оно до сих пор не найдено. На следующий год после трагедии мы ездили, вдруг движение воды было и его вынесет, но ничего не нашли", - рассказывает глава регионального ГИМС.Находились под водой круглосуточноВыживших детей с рафта на острове первыми обнаружили специалисты водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части по Республике Карелия. Ее начальник Павел Кириллов рассказал, что их инструктировал молодой человек, который до этого уже искал детей на своей лодке."Он совершал объезд по островам и уже немного был в курсе ситуации", - рассказывает Кириллов.Водолазы обследовали четыре острова, обнаружили и достали из воды три тела. Живых не нашли - детей из перевернувшегося каяка к тому времени уже спас местный житель. На последнем острове водолазы увидели группу из 22 детей и сопровождающего."Когда мы прибыли на остров, мы их всех переписали, пересчитали, узнали, где еще могут находиться пострадавшие. И приступили к эвакуации людей с острова. К нам как раз в этот момент присоединилась ГИМС, они прибыли на своих катерах. И одна лодка была местная - казанка, которая занималась эвакуацией", - рассказывает Кириллов.Он вспоминает, что дети на острове вели себя спокойно, будто не знали, что случилось. "Может, они догадывались или их предупредили, что нельзя паниковать, распространять какую-то ложную информацию. Но они вели себя очень спокойно", - вспоминает водолаз.На берегу эвакуированных детей встречали медики и психологи. После того, как стало ясно, что одного ребенка нет, спасатели продолжили работу. Сначала поиском мальчика занимались две группы водолазов, вспоминает Кириллов, но уже на следующий деть приехало усиление - еще восемь групп."Сямозеро очень неплохое озеро, разве что непредсказуемое. В любой момент времени может в течение получаса погода поменяться кардинально. Точно так же было тогда. Погода очень быстро менялась: то был штиль и работу можно было выполнять очень легко, то усиление ветра, поэтому работа усложнялась", - вспоминает он.Если погода позволяла, водолазы работали под водой круглосуточно. Менялись группы: одна группа уезжала отдыхать, другая работала. Водолазы даже отказались от поездок на обеды в село, катер с едой приезжал к ним на место работы. "Не надо было время терять на передвижение. Потому что от места проведения работ до ближайшей деревни - час на лодке, этот час в дороге очень важен. Зачем его терять, если мы можем пообедать здесь на месте и работу продолжать", - объясняет Кириллов.Он уточняет: помимо них работали другие службы - обыскивали береговую линию, населенные пункты, было задействовано много сил и средств, поэтому водолазы понимали, что чем быстрее мальчик будет найден, тем быстрее закончатся работы. Тело ребенка обнаружили на восьмые сутки поисков."Насколько я понял, этот ребенок выскользнул из спасательного жилета, потому что он был ему большой, нижний ремень был не застегнут, он, видимо, не смог за него удержаться. Было холодно, он ослаб и утонул. Вот этого ребенка ждали больше всех. Мы его искали восемь дней, и на восьмые сутки мы обнаружили его с вертолета на береговой линии прибитым к берегу", - вспоминает Кириллов."Понимали, что ищем тело"Когда в село Кудама прилетел на вертолете начальник ГУ МЧС по Республике Карелия Сергей Шугаев, он увидел на берегу тела 13 детей. Для поисков последнего мальчика была привлечена большая группировка - 356 человек, более 150 единиц разнородной техники: плавсредства, наземная, вспомогательная техника, подводные аппараты."Задачу мы свою выполнили, но это дети... Они погибли уже", - говорит Сергей Александрович.Спасатели обследовали 2,5 тысячи километров водной поверхности, несмотря на ветер 10-12 метров в секунду. Шугаев уточняет, в момент трагедии ветер доходил до 17 метров в секунду, волны были под два метра. Он вспоминает, что спасенные дети были крайне истощены и не могли ничего рассказать спасателям, сбивались."Я докладывал министру МЧС Владимиру Пучкову через каждый час с места. Мы развернули подвижный пункт управления, организовали видеосвязь с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы отработали по полному комплекту. К сожалению, мы, как называется, по хвостам били. Это из-за двух преступников, которые совершили преступление", - рассказал Шугаев.Он признается, что в первые сутки поисков у него было ощущение, что мальчика можно найти живым. "Потом - мы все профессионалы, понимаем, что при такой погоде, при такой воде человеческий организм просто не выдержит. И потом мы понимали, что ищем уже тело. Конечно, мы об этом никому не говорили и делали свою работу. Но осознание уже было", - вспоминает глава ГУ МЧС."Человеческий фактор"Шугаев рассказывает, что мальчик, оказавшийся в воде после того, как лодки перевернулись, смог позвонить по номеру 112. Система тогда работала в республике в интерактивном режиме: человек вызывал 112, и автоответчик предлагал нажать 1 - при пожаре, 2 - если нужна полиция, 3 - если нужна медицинская помощь, 4 - если проблемы с газом. Мальчик, находясь в воде, смог нажать 3 - и попал к фельдшеру в больницу города Суоярви, который находится в 50 километрах от озера.Женщина приняла звонок, решила, что это шутка, попросила мальчика больше так не делать и положила трубку."Технически 112 работал на Суоярви, но это неважно, куда попал этот сигнал. Она просто обязана была записать в журнал и сообщить в 01, 02, 03. Во все структуры. Все, больше от нее ничего не требовалось. В воду ее не привлекали, на поисковые работы не привлекали. Но она ничего этого не сделала", - рассказал Шугаев.Сейчас, поясняет он, в регионе при звонке в 112 идет общение в живом режиме, работает целый центр, где в круглосуточном режиме дежурят сотрудники."Во-первых, все разговоры записываются. Во-вторых, заводится карточка в автоматическом режиме: время, место, где находится абонент. Сразу высвечивается местонахождение этого абонента. Сейчас работает в том режиме, к которому мы шли. К сожалению, тогда сработал человеческий фактор", - рассказывает Шугаев.Он признается: поисково-спасательную операцию на Сямозере спасатели до сих пор называют самой тяжелой."Самая тяжелая операция за все время моей службы в системе МЧС России. Я 21 год в вооруженных силах прослужил и 21 год прослужил в МЧС России. Это самая сложная операция. Она морально сложная", - объясняет начальник ГУ МЧС.

https://ria.ru/20190723/1556791804.html

https://ria.ru/20190318/1551895254.html

сямозеро

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сямозеро, гибель детей на озере в карелии, республика карелия, происшествия