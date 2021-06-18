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Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела

Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела - РИА Новости, 18.06.2021

Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела

Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:15

2021-06-18T13:15

2021-06-18T13:15

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем", - добавил глава Минздрава России.

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2021

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