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Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела
Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела - РИА Новости, 18.06.2021
Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела
Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:15
2021-06-18T13:15
2021-06-18T13:15
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Привитым вакциной "Спутник V" в течение 6 месяцев гарантированно не нужно перепроверять наличие антител, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом у переболевших до 9 месяцев мы видим, что сегодня держится иммунитет неплохой. Сейчас подводим статистические данные. Мы проинформируем", - добавил глава Минздрава России.
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Мурашко: вакцинированным "Спутником V" полгода не надо проверять антитела
Мурашко заявил, что привитым "Спутником V" в течение полугода не нужно проверять антитела