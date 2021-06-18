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Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров
Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2021
Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров
Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество по противодействию коронавирусу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:58
2021-06-18T11:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир макей
сергей лавров
белоруссия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество по противодействию коронавирусу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров."Договорились продолжать сотрудничество по противодействию новой коронавирусной инфекции, мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты, тест-системы. И уже налаживается на территории Белоруссии производство вакцины "Спутник V" с плановой производительностью до 500 тысяч доз в месяц. Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем для решения соответствующих задач у наших друзей и соседей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.По словам министра, у сторон есть единое мнение, что нормализация эпидемиологической ситуации позволяет расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между двумя странами.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир макей , сергей лавров, белоруссия
Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров
11:58 18.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество по противодействию COVID

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество по противодействию коронавирусу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Договорились продолжать сотрудничество по противодействию новой коронавирусной инфекции, мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты, тест-системы. И уже налаживается на территории Белоруссии производство вакцины "Спутник V" с плановой производительностью до 500 тысяч доз в месяц. Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем для решения соответствующих задач у наших друзей и соседей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
По словам министра, у сторон есть единое мнение, что нормализация эпидемиологической ситуации позволяет расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между двумя странами.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир МакейСергей ЛавровБелоруссия
 
 
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