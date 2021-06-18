https://ria.ru/20210618/sotrudnichestvo-1737538430.html

Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров

Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2021

Москва и Минск продолжат вместе бороться с COVID, заявил Лавров

Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество по противодействию коронавирусу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:58

2021-06-18T11:58

2021-06-18T11:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир макей

сергей лавров

белоруссия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Минск договорились продолжать сотрудничество по противодействию коронавирусу, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров."Договорились продолжать сотрудничество по противодействию новой коронавирусной инфекции, мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты, тест-системы. И уже налаживается на территории Белоруссии производство вакцины "Спутник V" с плановой производительностью до 500 тысяч доз в месяц. Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем для решения соответствующих задач у наших друзей и соседей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.По словам министра, у сторон есть единое мнение, что нормализация эпидемиологической ситуации позволяет расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между двумя странами.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/vaktsina-1731393415.html

россия

белоруссия

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир макей , сергей лавров, белоруссия