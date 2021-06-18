https://ria.ru/20210618/sireny-1737499451.html

На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги

На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.06.2021

На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:34

2021-06-18T00:34

2021-06-18T01:07

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хамас

восточный иерусалим

израиль

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.Ранее армия Израиля сообщила о бомбардировке объектов ХАМАС в секторе Газа. Это второй удар Израиля по территории анклава за два дня.Газета Jerusalem Post сообщает, что сирены сработали в районе кибуца Кфар-Аза. О пострадавших не сообщается.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения.Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, после чего поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять палестинцев, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.

https://ria.ru/20210616/gaza-1737157397.html

сектор газа

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восточный иерусалим

израиль

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сектор газа, москва, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире