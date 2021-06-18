https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html

Учителя школы при МГУ, подозреваемого в домогательствах, уволили

Учителя школы при МГУ, подозреваемого в домогательствах, уволили - РИА Новости, 18.06.2021

Учителя школы при МГУ, подозреваемого в домогательствах, уволили

Заподозренный в домогательствах к ученикам преподаватель физмат-школы (СУНЦ) МГУ Сергей Сергеев уволен из школы, заявил РИА Новости директор образовательного... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:47

2021-06-18T15:47

2021-06-18T16:03

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заподозренный в домогательствах к ученикам преподаватель физмат-школы (СУНЦ) МГУ Сергей Сергеев уволен из школы, заявил РИА Новости директор образовательного учреждения Кирилл Семёнов.Ранее интернет-издание "Проект" опубликовало расследование, в котором говорится, что "на протяжении двух десятилетий ученики школы для одаренных детей СУНЦ МГУ подвергались сексуальным домогательствам со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева". Руководство СУНЦ завило РИА Новости, что ожидает, что педагог будет защищаться."Да (уволен)... В связи с появлением 17 июня 2021 года в сети интернет ... материалов о совершении доцентом кафедры физики СУНЦ МГУ Сергеевым Сергеем Николаевичем аморальных действий в отношении обучающихся СУНЦ МГУ разных лет", - заявил Семенов РИА Новости, уточнив, что Сергеев уволен за совершение аморальных поступков, несовместимых с занимаемой должностью.

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россия, москва, происшествия