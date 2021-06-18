https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737645497.html

Депздрав Москвы проверяет сообщения о выдаче фальшивых сертификатов

Депздрав Москвы проверяет сообщения о выдаче фальшивых сертификатов - РИА Новости, 18.06.2021

Депздрав Москвы проверяет сообщения о выдаче фальшивых сертификатов

Департамент здравоохранения Москвы проводит проверки по сообщениям о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса, за незаконную выдачу... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:54

2021-06-18T21:54

2021-06-18T21:54

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы проводит проверки по сообщениям о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса, за незаконную выдачу сертификатов грозит увольнение и возбуждение уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.Ранее пресс-служба ГУМВД РФ по Москве сообщила, что в городе завели 24 уголовных дела из-за изготовления и сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19."Департамент здравоохранения Москвы проводит тщательную проверку по каждому сообщению о подозрении на незаконную выдачу сертификата о вакцинации. По каждому случаю мы незамедлительно обращаемся в СМИ с просьбой предоставить данные для проведения проверки. На данный момент ни одного факта незаконности действий по выдаче сертификатов сотрудниками учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, представлено не было ни пациентами, ни представителями средств массовой информации", - сообщили в пресс-службе. Департамент просит всех жителей города незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений."Вместе с тем департамент проводит проверки методом "контрольной закупки", а также сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля ситуации. В случае выявления нарушений виновные сотрудники, а также руководитель учреждения, незамедлительно будут уволены, а все необходимые материалы предоставлены правоохранителям органам для возбуждения уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.Департамент здравоохранения еще раз напомнил о важности вакцинации и призывал москвичей защищать себя и близких от инфекции и делать прививки. "Только массовая вакцинация в короткие сроки является эффективным способом защиты от коронавируса и может помочь победить пандемию", - подчеркнули в депздраве.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626770.html

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