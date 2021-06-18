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Ростовская область
https://ria.ru/20210618/remont-1737582948.html
Более трех миллиардов рублей выделили на ремонт ростовских больниц
Более трех миллиардов рублей выделили на ремонт ростовских больниц - РИА Новости, 18.06.2021
Более трех миллиардов рублей выделили на ремонт ростовских больниц
Более 3 миллиардов рублей выделено на капитальный ремонт и оснащение медицинских организаций Ростовской области в текущем году, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:29
2021-06-18T15:29
ростовская область
дон
василий голубев
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн – РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выделено на капитальный ремонт и оснащение медицинских организаций Ростовской области в текущем году, сообщил губернатор Василий Голубев на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.Губернатор напомнил, что текущий год в Ростовской области объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи. В регионе уже стартовала областная программа модернизации первичного звена здравоохранения, направленная на улучшение материально-технического состояния организаций и привлечение кадров."У нас действует более тысячи ФАПов, широко развита сеть врачебных амбулаторий. Эта работа будет продолжена и дальше. На оснащение, замену автотранспорта, капремонт медорганизаций Дона в текущем году выделено более 3 миллиардов рублей, это на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в 2020-м", - сказал Голубев.Он подчеркнул, что с самого начала пандемии медики в Ростовской области оперативно адаптировались к новым непростым условиям труда. В "красной зоне" моногоспиталей, на "скорых" трудились более 4,5 тысячи человек. Глава региона от имени жителей всей области поблагодарил медиков за самоотверженный труд и вручил им награды.По данным правительства области, в ближайшие три года в системе первичного здравоохранения Ростовской области планируется капитально отремонтировать 72 объекта, обновить 152 единицы автотранспорта, дополнительно закупить еще 138 единиц, заменить и дооснастить оборудованием.
https://ria.ru/20210611/proizvodstvo-1736685268.html
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дон, василий голубев, ростовская область, общество
Более трех миллиардов рублей выделили на ремонт ростовских больниц
15:29 18.06.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Более трех миллиардов рублей выделили на ремонт и оснащение больниц Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн – РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выделено на капитальный ремонт и оснащение медицинских организаций Ростовской области в текущем году, сообщил губернатор Василий Голубев на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника.
Губернатор напомнил, что текущий год в Ростовской области объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи. В регионе уже стартовала областная программа модернизации первичного звена здравоохранения, направленная на улучшение материально-технического состояния организаций и привлечение кадров.
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"У нас действует более тысячи ФАПов, широко развита сеть врачебных амбулаторий. Эта работа будет продолжена и дальше. На оснащение, замену автотранспорта, капремонт медорганизаций Дона в текущем году выделено более 3 миллиардов рублей, это на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в 2020-м", - сказал Голубев.
Он подчеркнул, что с самого начала пандемии медики в Ростовской области оперативно адаптировались к новым непростым условиям труда. В "красной зоне" моногоспиталей, на "скорых" трудились более 4,5 тысячи человек. Глава региона от имени жителей всей области поблагодарил медиков за самоотверженный труд и вручил им награды.
По данным правительства области, в ближайшие три года в системе первичного здравоохранения Ростовской области планируется капитально отремонтировать 72 объекта, обновить 152 единицы автотранспорта, дополнительно закупить еще 138 единиц, заменить и дооснастить оборудованием.
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Ростовская областьДонВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
 
 
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