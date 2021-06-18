https://ria.ru/20210618/remont-1737542402.html
Рейтинг ремонта подъездов посчитали в Подмосковье
Рейтинг ремонта подъездов посчитали в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2021
Рейтинг ремонта подъездов посчитали в Подмосковье
Городские округа Ленинский, Кашира и Луховицы лидируют по выполнению плана капитального ремонта подъездов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:16
2021-06-18T12:16
2021-06-18T12:16
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госжилинспекция
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Городские округа Ленинский, Кашира и Луховицы лидируют по выполнению плана капитального ремонта подъездов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции .Согласно данным пресс-службы ведомства, в "зеленой" зоне оказались подъезды, выполнившие 50% и более от годового плана."В Желтую зону попали 9 городских округов. В ней лидируют Химки – 44%, Черноголовка – 40% и Долгопрудный – 38%", - сообщили в пресс-службе.В "желтую" зону также вошли: Лыткарино, Бронницы, Егорьевск, Восход, Клин и Краснознаменск. Все остальные 48 муниципалитетов попали в "красную" зону."Я призываю все управляющие организации ответственнее подойти к исполнению планов-графиков ремонтных работ, а также уделять особое внимание их качеству", – приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости
. Городские округа Ленинский, Кашира и Луховицы лидируют по выполнению плана капитального ремонта подъездов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции
.
Согласно данным пресс-службы ведомства, в "зеленой" зоне оказались подъезды, выполнившие 50% и более от годового плана.
"В Желтую зону попали 9 городских округов. В ней лидируют Химки – 44%, Черноголовка – 40% и Долгопрудный – 38%", - сообщили в пресс-службе.
В "желтую" зону также вошли: Лыткарино, Бронницы, Егорьевск, Восход, Клин и Краснознаменск. Все остальные 48 муниципалитетов попали в "красную" зону.
"Я призываю все управляющие организации ответственнее подойти к исполнению планов-графиков ремонтных работ, а также уделять особое внимание их качеству", – приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.