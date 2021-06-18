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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/putin-1737548734.html
Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков
Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2021
Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:44
2021-06-18T12:44
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства. Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли реакция Путина на взрывной рост заболеваемости коронавирусом.Отвечая на уточняющий вопрос, скажется ли это на графике президента, он добавил, что пока никаких изменений в графике президента нет."Он активно работает, вы это видите. Поездки по стране будут обязательно, но когда, мы своевременно будем вам сообщать", - подчеркнул Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество
Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков
12:44 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства. Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли реакция Путина на взрывной рост заболеваемости коронавирусом.
Отвечая на уточняющий вопрос, скажется ли это на графике президента, он добавил, что пока никаких изменений в графике президента нет.
"Он активно работает, вы это видите. Поездки по стране будут обязательно, но когда, мы своевременно будем вам сообщать", - подчеркнул Песков.
 
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