https://ria.ru/20210618/putin-1737548734.html

Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков

Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2021

Путин отслеживает ситуацию с коронавирусом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:44

2021-06-18T12:44

2021-06-18T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин самым тщательным образом отслеживает ситуацию с коронавирусом по стране, сейчас это самое важное, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства. Глава государства ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов, поэтому самым тщательным образом он отслеживает ситуацию, сейчас это самое важное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известна ли реакция Путина на взрывной рост заболеваемости коронавирусом.Отвечая на уточняющий вопрос, скажется ли это на графике президента, он добавил, что пока никаких изменений в графике президента нет."Он активно работает, вы это видите. Поездки по стране будут обязательно, но когда, мы своевременно будем вам сообщать", - подчеркнул Песков.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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