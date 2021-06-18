https://ria.ru/20210618/prigozhin-1737513377.html

Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций

Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций - РИА Новости, 18.06.2021

Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:18

2021-06-18T09:18

2021-06-18T09:18

россия

конкорд менеджмент и консалтинг

реакция на санкции

евгений пригожин

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

сша

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их необоснованными, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В апреле компании Пригожина попали под санкции США. Российский бизнесмен заявлял РИА Новости, что США внесли его в санкционный список за гуманитарную помощь странам Африки."Вчера, 17 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в своем заявлении Пригожин указал, что санкции против него введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы."С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210415/prigozhin-1728424283.html

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россия, конкорд менеджмент и консалтинг, реакция на санкции, евгений пригожин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, сша, в мире