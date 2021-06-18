https://ria.ru/20210618/prigozhin-1737513377.html
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций - РИА Новости, 18.06.2021
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:18
2021-06-18T09:18
2021-06-18T09:18
россия
конкорд менеджмент и консалтинг
реакция на санкции
евгений пригожин
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их необоснованными, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В апреле компании Пригожина попали под санкции США. Российский бизнесмен заявлял РИА Новости, что США внесли его в санкционный список за гуманитарную помощь странам Африки."Вчера, 17 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в своем заявлении Пригожин указал, что санкции против него введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы."С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210415/prigozhin-1728424283.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конкорд менеджмент и консалтинг, реакция на санкции, евгений пригожин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, сша, в мире
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
Бизнесмен Пригожин обратился в управление Минфина США с заявлением о снятии с него санкций