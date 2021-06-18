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Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций - РИА Новости, 18.06.2021
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:18
2021-06-18T09:18
россия
конкорд менеджмент и консалтинг
реакция на санкции
евгений пригожин
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
сша
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их необоснованными, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В апреле компании Пригожина попали под санкции США. Российский бизнесмен заявлял РИА Новости, что США внесли его в санкционный список за гуманитарную помощь странам Африки."Вчера, 17 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в своем заявлении Пригожин указал, что санкции против него введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы."С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", - добавляется в сообщении.
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россия, конкорд менеджмент и консалтинг, реакция на санкции, евгений пригожин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, сша, в мире
Пригожин направил в Минфин США заявление о снятии с него санкций
09:18 18.06.2021
 
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department

Бизнесмен Пригожин обратился в управление Минфина США с заявлением о снятии с него санкций

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами минфина США с заявлением о снятии с него санкций, считает их необоснованными, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
В апреле компании Пригожина попали под санкции США. Российский бизнесмен заявлял РИА Новости, что США внесли его в санкционный список за гуманитарную помощь странам Африки.
"Вчера, 17 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в своем заявлении Пригожин указал, что санкции против него введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы.
"С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", - добавляется в сообщении.
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РоссияКонкорд менеджмент и консалтингРеакция на санкцииЕвгений ПригожинМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииСШАВ мире
 
 
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