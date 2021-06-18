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На Колыме загорелось 1160 гектаров тайги
На Колыме загорелось 1160 гектаров тайги - РИА Новости, 18.06.2021
На Колыме загорелось 1160 гектаров тайги
Лесные пожары начались в Магаданской области после резкого потепления: возникли два крупных очага на общей площади 1160 гектаров в Среднеканском округе, сообщил РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:31
2021-06-18T11:31
2021-06-18T11:31
магаданская область
тайга
происшествия
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Лесные пожары начались в Магаданской области после резкого потепления: возникли два крупных очага на общей площади 1160 гектаров в Среднеканском округе, сообщил РИА Новости начальник областного учреждения "Авиалесоохрана" Анатолий Процкий.В этом году весна и начало лета на Колыме оказались аномально холодными. В центральных районах в середине июня выпал снег, но потом резко потеплело. Почти во всем регионе объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы природных пожаров."Горят два участка, один в районе Глухариного, другой в районе Омолона. Оба очень отдаленные и труднодоступные. Горит в общей сложности 1160 гектаров. Населенным пунктам огонь не угрожает. Поэтому принято решение не тушить их. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности, так что силы "Авиалесоохраны" приведены в режим повышенной готовности", - рассказал собеседник агентства.
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магаданская область, тайга, происшествия
На Колыме загорелось 1160 гектаров тайги
В Магаданской области загорелась тайга на площади 1160 гектаров после резкого потепления