https://ria.ru/20210618/pozhar-1737499113.html

На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома

На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома - РИА Новости, 18.06.2021

На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома

Пожар на юго-востоке Москвы, где горит завод по переработке лома, локализован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:30

2021-06-18T00:30

2021-06-18T00:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар на юго-востоке Москвы, где горит завод по переработке лома, локализован, сообщает столичный главк МЧС.Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар начался на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки. Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1 тысячи квадратных метров."Принятыми мерами в 23.58 пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210617/pozhar-1737481598.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия