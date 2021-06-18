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На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома
На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома - РИА Новости, 18.06.2021
На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома
Пожар на юго-востоке Москвы, где горит завод по переработке лома, локализован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:30
2021-06-18T00:30
2021-06-18T00:30
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москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар на юго-востоке Москвы, где горит завод по переработке лома, локализован, сообщает столичный главк МЧС.Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар начался на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки. Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1 тысячи квадратных метров."Принятыми мерами в 23.58 пожар локализован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома
На юго-востоке Москвы локализовали пожар на заводе по переработке лома