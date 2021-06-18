https://ria.ru/20210618/pogoda-1737585139.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за жары с субботы по понедельник, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:43
2021-06-18T15:43
2021-06-18T15:43
погода
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за жары с субботы по понедельник, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о температуре 29-30 градусов действует с 11.00 19 июня до 11.00 21 июня.
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погода, гидрометцентр, москва, общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары