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Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО - РИА Новости, 18.06.2021
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:14
2021-06-18T12:29
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий Варакин, об этом выпущено соответствующее предупреждение."Мы уже выпустили штормовое предупреждение по ЦФО, что температура будет доходить до 35-37 градусов", - сказал он.В предупреждении, размещенном на сайте Гидрометцентра, уточняется, что в период с 20 по 25 июня в ЦФО ожидается экстремальная жара с аномалией более семи градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что в ЦФО будет первая волна жары.
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
12:14 18.06.2021 (обновлено: 12:29 18.06.2021)
 
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Девушка загорает у пруда на ВДНХ в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Росгидромет предупредил, что температура в ЦФО в ближайшие дни поднимется до 37 градусов

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий Варакин, об этом выпущено соответствующее предупреждение.
"Мы уже выпустили штормовое предупреждение по ЦФО, что температура будет доходить до 35-37 градусов", - сказал он.
В предупреждении, размещенном на сайте Гидрометцентра, уточняется, что в период с 20 по 25 июня в ЦФО ожидается экстремальная жара с аномалией более семи градусов.
"Максимальная дневная температура в ЦФО будет достигать 31-34 градусов. С 21 по25 июня в Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской областях местами 35-37 градусов", - говорится в предупреждении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что в ЦФО будет первая волна жары.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
 
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