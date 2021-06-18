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Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО - РИА Новости, 18.06.2021
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:14
2021-06-18T12:14
2021-06-18T12:29
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий Варакин, об этом выпущено соответствующее предупреждение."Мы уже выпустили штормовое предупреждение по ЦФО, что температура будет доходить до 35-37 градусов", - сказал он.В предупреждении, размещенном на сайте Гидрометцентра, уточняется, что в период с 20 по 25 июня в ЦФО ожидается экстремальная жара с аномалией более семи градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что в ЦФО будет первая волна жары.
https://ria.ru/20210617/zhara-1737392283.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
12:14 18.06.2021 (обновлено: 12:29 18.06.2021)
Росгидромет предупредил, что температура в ЦФО в ближайшие дни поднимется до 37 градусов