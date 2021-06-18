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Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО - РИА Новости, 18.06.2021

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО

Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:14

2021-06-18T12:14

2021-06-18T12:29

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура на юге Центрального федерального округа поднимется до отметки в 37 градусов, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгиромета Юрий Варакин, об этом выпущено соответствующее предупреждение."Мы уже выпустили штормовое предупреждение по ЦФО, что температура будет доходить до 35-37 градусов", - сказал он.В предупреждении, размещенном на сайте Гидрометцентра, уточняется, что в период с 20 по 25 июня в ЦФО ожидается экстремальная жара с аномалией более семи градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что в ЦФО будет первая волна жары.

https://ria.ru/20210617/zhara-1737392283.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество