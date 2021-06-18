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В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:56
2021-06-18T07:56
россия
александр синенков
погода
день россии
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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россия, александр синенков, погода, день россии, москва, общество
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:56 18.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Синоптики ожидают в Москве погоду без осадков, высокое давление и до плюс 28 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве небольшая облачность, без осадков, температура воздуха плюс 26 - плюс 28, по области - плюс 24 - плюс 29. Ветер южный, 1-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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