https://ria.ru/20210618/pogoda-1737508198.html

В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов

В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов

Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T07:56

2021-06-18T07:56

2021-06-18T07:56

россия

александр синенков

погода

день россии

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210617/zhara-1737392283.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, погода, день россии, москва, общество