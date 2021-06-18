https://ria.ru/20210618/pogoda-1737508198.html
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:56
2021-06-18T07:56
2021-06-18T07:56
россия
александр синенков
погода
день россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_8850ecb4991568397cecf715b26ca097.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высокое давление, небольшая облачность без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210617/zhara-1737392283.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_d8a8af0278f86c43b00b2db4671cbf94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр синенков, погода, день россии, москва, общество
В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
Синоптики ожидают в Москве погоду без осадков, высокое давление и до плюс 28 градусов