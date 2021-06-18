https://ria.ru/20210618/podmoskove-1737563307.html

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком завершился в Подмосковье

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком завершился в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2021

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком завершился в Подмосковье

В Московской области завершен первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, обработано более 15 тысяч земель, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:52

2021-06-18T13:52

2021-06-18T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Московской области завершен первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, обработано более 15 тысяч земель, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области."В рамках первого этапа проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Подмосковья обработано свыше 15 тысяч гектар поражённых муниципальных и неразграниченных земель. В установленные сроки одними из первых завершили работы такие городские округа как: Клин, где обработано 3,3 тысячи гектар, Шаховская - 987 гектар, Истра - 801 гектар и Мытищи - 478 гектар", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что первый этап проведения мероприятий по борьбе с борщевиком в области начался 1 мая и продлился до середины июня."Сразу после окончания первого этапа начался второй этап обработки территорий от борщевика по причине появления молодой поросли сорняка из оставшихся в почве семян. Второй этап по борьбе с сорняком завершится 10 июля. Третий этап планируется провести с 10 июля по 10 августа", - добавил Воскресенский.Мероприятия по обработке земли от сорного растения проводятся в 50 городских округах Подмосковья. Обработке подлежат порядка 20 тысяч гектар частой территории и более 16 тысяч гектар муниципальной земли, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210616/podmoskove-1737187042.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)