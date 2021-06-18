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Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей - РИА Новости, 18.06.2021
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:01
2021-06-18T12:01
2021-06-18T12:01
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья."Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили 23% от суммы отсрочки. Сначала года в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили 88,9 миллионов рублей", - приводятся слова главы минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой.Она уточнила, что за аренду муниципального имущества и землю в бюджеты поступило 41,2 миллиона рублей, за участки неразграниченной собственности - 44,8 миллионов рублей, а за областную недвижимость – 2,86 миллионов рублей."Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей в июне перечислили арендаторы городских округов Балашиха - более 2 миллионов рублей, Раменский - 595 тысяч рублей, Щелково - 526 тысяч рублей, Лобня - 255 тысяч рублей, Реутов - 139 тысяч рублей и Орехово-Зуевский - 110 тысяч рублей", - добавила министр.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html
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московская область (подмосковье)
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
Подмосковье
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости
. Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области
с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили 23% от суммы отсрочки. Сначала года в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили 88,9 миллионов рублей", - приводятся слова главы минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой.
Она уточнила, что за аренду муниципального имущества и землю в бюджеты поступило 41,2 миллиона рублей, за участки неразграниченной собственности - 44,8 миллионов рублей, а за областную недвижимость – 2,86 миллионов рублей.
"Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей в июне перечислили арендаторы городских округов Балашиха - более 2 миллионов рублей, Раменский - 595 тысяч рублей, Щелково - 526 тысяч рублей, Лобня - 255 тысяч рублей, Реутов - 139 тысяч рублей и Орехово-Зуевский - 110 тысяч рублей", - добавила министр.