Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210618/platezhi-1737539194.html
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей - РИА Новости, 18.06.2021
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:01
2021-06-18T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья."Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили 23% от суммы отсрочки. Сначала года в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили 88,9 миллионов рублей", - приводятся слова главы минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой.Она уточнила, что за аренду муниципального имущества и землю в бюджеты поступило 41,2 миллиона рублей, за участки неразграниченной собственности - 44,8 миллионов рублей, а за областную недвижимость – 2,86 миллионов рублей."Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей в июне перечислили арендаторы городских округов Балашиха - более 2 миллионов рублей, Раменский - 595 тысяч рублей, Щелково - 526 тысяч рублей, Лобня - 255 тысяч рублей, Реутов - 139 тысяч рублей и Орехово-Зуевский - 110 тысяч рублей", - добавила министр.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
Подмосковные арендаторы погасили 90 миллионов рублей отсроченных платежей
12:01 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 90 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили 23% от суммы отсрочки. Сначала года в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили 88,9 миллионов рублей", - приводятся слова главы минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой.
Такси - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:59Новости Подмосковья
В Подмосковье только вакцинированные водители смогут работать в такси
Она уточнила, что за аренду муниципального имущества и землю в бюджеты поступило 41,2 миллиона рублей, за участки неразграниченной собственности - 44,8 миллионов рублей, а за областную недвижимость – 2,86 миллионов рублей.
"Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей в июне перечислили арендаторы городских округов Балашиха - более 2 миллионов рублей, Раменский - 595 тысяч рублей, Щелково - 526 тысяч рублей, Лобня - 255 тысяч рублей, Реутов - 139 тысяч рублей и Орехово-Зуевский - 110 тысяч рублей", - добавила министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
Лента новостейМолния