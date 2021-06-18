В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:49 18.06.2021 (обновлено: 08:29 18.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите
Власти Забайкалья ввели режим ЧС в восьми районах региона из-за паводков
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в восьми районах Забайкальского края из-за паводков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее сообщалось, что более десяти населенных пунктов отрезаны паводком в Забайкальском крае из-за размыва дорог и мостов. По информации региональных властей, из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья.
"Интенсивные осадки, продолжающиеся в ряде районов Забайкальского края, привели к усложнению паводковой обстановки. На территории восьми муниципалитетов Забайкальского края с 18 июня вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписан главой региона Александром Осиповым", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что режим вводится в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории садово-дачных товариществ "Автобаза Связи" и "Ручеёк", автодороги Ивановка - Застепь.
Губернатор Забайкалья поручил привести в готовность силы и средства, провести обследование всех мостов, укрепить их. Главам муниципалитетов рекомендовано принять дополнительные меры по защите жилья от затопления, защите водозаборов.