https://ria.ru/20210618/pavodki-1737507782.html

В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков

В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков - РИА Новости, 18.06.2021

В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС введен в восьми районах Забайкальского края из-за паводков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T07:49

2021-06-18T07:49

2021-06-18T08:29

россия

петровск-забайкальский

забайкальский край

красноярск

паводки в россии

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в восьми районах Забайкальского края из-за паводков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что более десяти населенных пунктов отрезаны паводком в Забайкальском крае из-за размыва дорог и мостов. По информации региональных властей, из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья.В правительстве пояснили, что режим вводится в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории садово-дачных товариществ "Автобаза Связи" и "Ручеёк", автодороги Ивановка - Застепь.Губернатор Забайкалья поручил привести в готовность силы и средства, провести обследование всех мостов, укрепить их. Главам муниципалитетов рекомендовано принять дополнительные меры по защите жилья от затопления, защите водозаборов.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

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забайкальский край

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россия, петровск-забайкальский, забайкальский край, красноярск, паводки в россии, происшествия