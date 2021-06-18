Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210618/patriarkh-1737617813.html
Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ
Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ - РИА Новости, 18.06.2021
Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ
Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:00
2021-06-18T20:00
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
петр порошенко
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
русская православная церковь
москва
дамаск (город)
бейрут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153306/40/1533064069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23c27b8cd08f50668eaee1e1ade56d02.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный сайт УПЦ. "Передайте блаженнейшему Онуфрию (предстоятелю УПЦ - прим.ред.) всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. Мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами", — сказал патриарх украинским священнослужителям и верующим.На встрече обсуждалась также ситуация в мировом и украинском православии. Кроме того, возглавляющий украинскую делегацию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что епархии УПЦ собрали пожертвования на восстановление храмов, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210616/priglashenie-1737292026.html
москва
дамаск (город)
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153306/40/1533064069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c94057d4aa94b9fa5be53bf7747ea0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), русская православная церковь, москва, дамаск (город), бейрут

Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ

20:00 18.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х на торжественной литургии в Дамаске. 18 ноября 2018
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х на торжественной литургии в Дамаске. 18 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный сайт УПЦ.
"Передайте блаженнейшему Онуфрию (предстоятелю УПЦ - прим.ред.) всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. Мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами", — сказал патриарх украинским священнослужителям и верующим.
На встрече обсуждалась также ситуация в мировом и украинском православии. Кроме того, возглавляющий украинскую делегацию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что епархии УПЦ собрали пожертвования на восстановление храмов, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 19:07Религия и мировоззрение
Украинцы потребовали от Зеленского отозвать приглашение Варфоломею
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьПетр ПорошенкоИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Русская православная церковьМоскваДамаск (город)Бейрут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
Лента новостейМолния