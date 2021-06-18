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Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ

Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ - РИА Новости, 18.06.2021

Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ

Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:00

2021-06-18T20:00

2021-06-18T20:00

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

петр порошенко

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный сайт УПЦ. "Передайте блаженнейшему Онуфрию (предстоятелю УПЦ - прим.ред.) всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. Мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами", — сказал патриарх украинским священнослужителям и верующим.На встрече обсуждалась также ситуация в мировом и украинском православии. Кроме того, возглавляющий украинскую делегацию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что епархии УПЦ собрали пожертвования на восстановление храмов, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210616/priglashenie-1737292026.html

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православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), русская православная церковь, москва, дамаск (город), бейрут