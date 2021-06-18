Антиохийский патриарх вступился за каноническую УПЦ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х на торжественной литургии в Дамаске. 18 ноября 2018
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Антиохийский Иоанн X встретился в Дамаске с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и заявил о ее поддержке, сообщает официальный сайт УПЦ.
"Передайте блаженнейшему Онуфрию (предстоятелю УПЦ - прим.ред.) всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. Мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами", — сказал патриарх украинским священнослужителям и верующим.
На встрече обсуждалась также ситуация в мировом и украинском православии. Кроме того, возглавляющий украинскую делегацию митрополит Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что епархии УПЦ собрали пожертвования на восстановление храмов, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.