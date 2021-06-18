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В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины - РИА Новости, 18.06.2021
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины
Такая скрытая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:33
2021-06-18T15:12
африка
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Такая скрытая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации. Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.Согласно полученным данным, как минимум полтора миллиарда человек уже пострадали от засухи в XXI веке, а экономический ущерб оценивается в 124 миллиарда долларов. По мнению экспертов, точная сумма убытков во много раз больше, поскольку приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от этого природного явления.Многие люди считают, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки, однако в настоящее время это широко распространенное явление и к концу столетия почти все страны испытают его на себе в той или иной форме, пояснила она.В докладе говорится, что рост населения также способствует этому процессу.Отмечается, что изменение характера выпадения осадков в результате климатических изменений служит ключевым фактором засухи, однако неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности также играют важную роль. В связи с этим Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.
https://ria.ru/20210617/akula-1737494089.html
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африка, оон, в мире
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины
13:33 18.06.2021 (обновлено: 15:12 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Представитель ООН Мидзутори предупредила о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Такая скрытая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации. Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.
Согласно полученным данным, как минимум полтора миллиарда человек уже пострадали от засухи в XXI веке, а экономический ущерб оценивается в 124 миллиарда долларов. По мнению экспертов, точная сумма убытков во много раз больше, поскольку приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от этого природного явления.
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение", – заявила специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.
Многие люди считают, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки, однако в настоящее время это широко распространенное явление и к концу столетия почти все страны испытают его на себе в той или иной форме, пояснила она.
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В докладе говорится, что рост населения также способствует этому процессу.

"Люди жили в условиях засухи пять тысяч лет, но сейчас мы наблюдаем нечто иное", — подчеркнули в ООН.

Отмечается, что изменение характера выпадения осадков в результате климатических изменений служит ключевым фактором засухи, однако неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности также играют важную роль.
В связи с этим Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.
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