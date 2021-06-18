https://ria.ru/20210618/oshibka-1737516059.html

В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права

В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права - РИА Новости, 18.06.2021

В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права

Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую по ошибке полицейских признали умершей, сообщает прокуратура по Кемеровской области. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:42

2021-06-18T09:42

2021-06-18T09:42

кемерово

кемеровская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg

КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую по ошибке полицейских признали умершей, сообщает прокуратура по Кемеровской области.В прокуратуру Рудничного района Кемерово с жалобой на ЗАГС обратилась женщина, рассказавшая, что ее необоснованно зарегистрировали как умершую. Прокурорская проверка установила, что в ноябре 2020 года в общежитии умерла неизвестная."В ходе доследственной проверки сотрудники полиции обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. В дальнейшем было выдано медицинское свидетельство о смерти на ее имя и зарегистрировано в ЗАГСе. В феврале женщина не смогла получить пенсию, обратилась в Пенсионный фонд, где узнала, что якобы умерла в ноябре 2020 года. Тогда она пришла на прием к прокурору", – информирует надзорное ведомство.В ходе проверки личность женщины была установлена, прокурор обратился в суд и потребовал аннулировать запись о смерти."Рудничный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора и обязал орган ЗАГСа аннулировать запись о смерти заявительницы", – уточняет прокуратура.Правоохранители выяснили, что сотрудники полиции не провели полностью все проверки, чтобы установить личность, это нарушило права женщины. Прокурор внес представление об устранении нарушений, трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20201216/voskresshaya-1589370487.html

https://ria.ru/20190407/1552426455.html

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, кемеровская область, общество