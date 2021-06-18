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В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права
В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права - РИА Новости, 18.06.2021
В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права
Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую по ошибке полицейских признали умершей, сообщает прокуратура по Кемеровской области. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:42
2021-06-18T09:42
кемерово
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую по ошибке полицейских признали умершей, сообщает прокуратура по Кемеровской области.В прокуратуру Рудничного района Кемерово с жалобой на ЗАГС обратилась женщина, рассказавшая, что ее необоснованно зарегистрировали как умершую. Прокурорская проверка установила, что в ноябре 2020 года в общежитии умерла неизвестная."В ходе доследственной проверки сотрудники полиции обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. В дальнейшем было выдано медицинское свидетельство о смерти на ее имя и зарегистрировано в ЗАГСе. В феврале женщина не смогла получить пенсию, обратилась в Пенсионный фонд, где узнала, что якобы умерла в ноябре 2020 года. Тогда она пришла на прием к прокурору", – информирует надзорное ведомство.В ходе проверки личность женщины была установлена, прокурор обратился в суд и потребовал аннулировать запись о смерти."Рудничный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора и обязал орган ЗАГСа аннулировать запись о смерти заявительницы", – уточняет прокуратура.Правоохранители выяснили, что сотрудники полиции не провели полностью все проверки, чтобы установить личность, это нарушило права женщины. Прокурор внес представление об устранении нарушений, трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20201216/voskresshaya-1589370487.html
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кемерово, кемеровская область, общество
В Кузбассе женщина, которую признали умершей, в суде отстояла свои права
09:42 18.06.2021
 
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую ошибочно признали умершей

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Суд вернул права и пенсию жительнице Кемерово, которую по ошибке полицейских признали умершей, сообщает прокуратура по Кемеровской области.
В прокуратуру Рудничного района Кемерово с жалобой на ЗАГС обратилась женщина, рассказавшая, что ее необоснованно зарегистрировали как умершую. Прокурорская проверка установила, что в ноябре 2020 года в общежитии умерла неизвестная.
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"В ходе доследственной проверки сотрудники полиции обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. В дальнейшем было выдано медицинское свидетельство о смерти на ее имя и зарегистрировано в ЗАГСе. В феврале женщина не смогла получить пенсию, обратилась в Пенсионный фонд, где узнала, что якобы умерла в ноябре 2020 года. Тогда она пришла на прием к прокурору", – информирует надзорное ведомство.
В ходе проверки личность женщины была установлена, прокурор обратился в суд и потребовал аннулировать запись о смерти.
"Рудничный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора и обязал орган ЗАГСа аннулировать запись о смерти заявительницы", – уточняет прокуратура.
Правоохранители выяснили, что сотрудники полиции не провели полностью все проверки, чтобы установить личность, это нарушило права женщины. Прокурор внес представление об устранении нарушений, трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
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