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В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия
В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия - РИА Новости, 18.06.2021
В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:46
2021-06-18T14:53
россия
госсовет татарстана
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия... спортивного оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в пояснительной записке к проекту.По мнению авторов законодательной инициативы, увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо "для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении".
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россия, госсовет татарстана, госдума рф, общество
В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия
14:46 18.06.2021 (обновлено: 14:53 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста, позволяющего приобретать холодное оружие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия... спортивного оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов законодательной инициативы, увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо "для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении".
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