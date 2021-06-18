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В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия

В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия - РИА Новости, 18.06.2021

В Госдуму внесли проект о повышении возраста, позволяющего покупку оружия

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:46

2021-06-18T14:46

2021-06-18T14:53

россия

госсовет татарстана

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общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия... спортивного оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в пояснительной записке к проекту.По мнению авторов законодательной инициативы, увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо "для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении".

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html

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россия, госсовет татарстана, госдума рф, общество