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Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия
Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия - РИА Новости, 18.06.2021
Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:20
2021-06-18T12:20
россия
александр михеев
ростех
рособоронэкспорт
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил в пятницу гендиректор компании Александр Михеев."Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске."Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.Кроме того, отметил он, "Рособоронэкспорт" повышает уровень взаимодействия с Белоруссией в сфере военно-технического сотрудничества.По его словам, "Рособоронэкспорт" может синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России.
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россия, александр михеев, ростех, рособоронэкспорт, белоруссия, безопасность
Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия
12:20 18.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке Интерполитех - 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия заявила о готовности наращивать связи с Белоруссией по созданию оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил в пятницу гендиректор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске.
"Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.
Кроме того, отметил он, "Рособоронэкспорт" повышает уровень взаимодействия с Белоруссией в сфере военно-технического сотрудничества.
"Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов Вооруженных сил и других национальных силовых структур", - отметил руководитель компании.
По его словам, "Рособоронэкспорт" может синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России.
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РоссияАлександр МихеевРостехРособоронэкспортБелоруссияБезопасность
 
 
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