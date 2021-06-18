https://ria.ru/20210618/oruzhie-1737543503.html

Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия

Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия - РИА Новости, 18.06.2021

Россия заявила о готовности работать с Белоруссией по созданию оружия

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:20

2021-06-18T12:20

2021-06-18T12:20

россия

александр михеев

ростех

рособоронэкспорт

белоруссия

безопасность

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") готов наращивать реализацию совместных проектов с Белоруссией в области производства вооружений и военной техники, заявил в пятницу гендиректор компании Александр Михеев."Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске."Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил Михеев, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.Кроме того, отметил он, "Рособоронэкспорт" повышает уровень взаимодействия с Белоруссией в сфере военно-технического сотрудничества.По его словам, "Рособоронэкспорт" может синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России.

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734433902.html

россия

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россия, александр михеев, ростех, рособоронэкспорт, белоруссия, безопасность