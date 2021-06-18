https://ria.ru/20210618/oruzhie-1737524292.html

В Госдуму внесли проект о блокировке информации об оружии в Сети

В Госдуму внесли проект о блокировке информации об оружии в Сети - РИА Новости, 18.06.2021

В Госдуму внесли проект о блокировке информации об оружии в Сети

Государственный Совет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, обязывающий социальные сети удалять информацию о способах самодельного изготовления... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:38

2021-06-18T10:38

2021-06-18T10:38

ильназ галявиев

россия

госдума рф

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Государственный Совет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, обязывающий социальные сети удалять информацию о способах самодельного изготовления взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается дополнить в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей, еще одной категорией - о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия, говорится в пояснительной записке.Отмечается, что, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в случае выявления такой информации владелец социальной сети обязан будет незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.Авторы инициативы подчеркнули, что во время трагедии в Казани интернет и, в первую очередь, социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие "смягчающие" обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации."Распространение подобного материала в сети Интернет пагубно воздействует на психику и морально-этические взгляды несформировавшихся личностей и, прежде всего, несовершеннолетних", - уточняется в пояснительной записке.Также законопроектом предлагается распространить действие досудебного порядка ограничения доступа на территории РФ на интернет-ресурсы, распространяющие публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html

https://ria.ru/20210610/gosduma-1736534660.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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ильназ галявиев, россия, госдума рф, республика татарстан (татарстан), казань, общество