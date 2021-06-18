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Туризм
https://ria.ru/20210618/opros-1737518439.html
Более половины работающих россиян никогда не были на море
Более половины работающих россиян никогда не были на море - РИА Новости, 18.06.2021
Более половины работающих россиян никогда не были на море
Треть работающих россиян никогда не выезжала за пределы своего региона, а больше половины — никогда не были на море, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:06
2021-06-18T16:06
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Треть работающих россиян никогда не выезжала за пределы своего региона, а больше половины — никогда не были на море, подсчитали для РИА Новости в Исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру"."Среди работающего населения страны 66 процентов опрошенных не летали на самолетах за последние годы, а 57 процентов никогда не были на море — ни в России, ни за границей", — говорится в отчете по итогам онлайн-опроса, проведенного 10-14 июня во всех регионах страны (2033 участников).Еще 35 процентов опрошенных никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа — наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47 процентов). Также 69 процентов респондентов не имеют загранпаспорта.В Исследовательском центре отметили, что среди основных причин, по которым россияне годами не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно.Почти 60 процентов вынуждены работать в выходные дни, свидетельствуют данные одного из исследований компании.В этом году россияне также не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне."Напомним, среди причин отказа респонденты указывали высокую загруженность российских курортов и неподъемные цены на отдых (31 процент), продолжающееся закрытие большинства границ (19), высокий курс доллара (16), сложная эпидемиологическая ситуация (14), недостаток средств на отдых (11), а также внезапное закрытие границ с Турцией — четыре процента уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране", — заключается в отчете.
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россия, туризм, туристы, новости - туризм, турция
Более половины работающих россиян никогда не были на море
16:06 18.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Исследование сервиса "Зарплата.ру": более половины работающих россиян никогда не были на море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн РИА Новости. Треть работающих россиян никогда не выезжала за пределы своего региона, а больше половины — никогда не были на море, подсчитали для РИА Новости в Исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".
"Среди работающего населения страны 66 процентов опрошенных не летали на самолетах за последние годы, а 57 процентов никогда не были на море — ни в России, ни за границей", — говорится в отчете по итогам онлайн-опроса, проведенного 10-14 июня во всех регионах страны (2033 участников).
Еще 35 процентов опрошенных никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа — наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47 процентов). Также 69 процентов респондентов не имеют загранпаспорта.
В Исследовательском центре отметили, что среди основных причин, по которым россияне годами не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно.
Почти 60 процентов вынуждены работать в выходные дни, свидетельствуют данные одного из исследований компании.
В этом году россияне также не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.
"Напомним, среди причин отказа респонденты указывали высокую загруженность российских курортов и неподъемные цены на отдых (31 процент), продолжающееся закрытие большинства границ (19), высокий курс доллара (16), сложная эпидемиологическая ситуация (14), недостаток средств на отдых (11), а также внезапное закрытие границ с Турцией — четыре процента уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране", — заключается в отчете.
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