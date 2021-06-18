https://ria.ru/20210618/operatory-1737528973.html

Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика

Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика - РИА Новости, 18.06.2021

Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:08

2021-06-18T11:08

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика, сообщает пресс-служба кабмина.Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет компании будут увеличивать объём хранения информации на 15% ежегодно, напоминает пресс-служба.Отмечается, что постановление, которое подписал Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать ёмкость хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.Такое решение позволит снизить нагрузку на участников рынка. Высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение ёмкостей сетей связи, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210506/trafik-1731249729.html

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россия, михаил мишустин, технологии