https://ria.ru/20210618/operatory-1737528973.html
Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика
Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика - РИА Новости, 18.06.2021
Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика, сообщает пресс-служба кабмина.Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет компании будут увеличивать объём хранения информации на 15% ежегодно, напоминает пресс-служба.Отмечается, что постановление, которое подписал Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать ёмкость хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.Такое решение позволит снизить нагрузку на участников рынка. Высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение ёмкостей сетей связи, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210506/trafik-1731249729.html
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россия, михаил мишустин, технологии
Операторам связи отсрочили на год требования по хранению трафика
Операторам связи отсрочили на год требования по увеличению объема хранения трафика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление о предоставлении операторам связи и интернет-провайдерам годичной отсрочки для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика, сообщает пресс-служба кабмина.
"Операторам связи и интернет-провайдерам предоставлена годичная отсрочка по выполнению требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет компании будут увеличивать объём хранения информации на 15% ежегодно, напоминает пресс-служба.
Отмечается, что постановление, которое подписал Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать ёмкость хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.
Такое решение позволит снизить нагрузку на участников рынка. Высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение ёмкостей сетей связи, подчеркивается в сообщении.