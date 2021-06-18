Онлайн-конференция о подготовке сборной по фехтованию к Олимпиаде
24 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей фехтования России к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.
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Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации фехтования России Александр МИХАЙЛОВ;
- первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар МАМЕДОВ;
- старший тренер сборной России (сабля, мужчины и женщины) Дмитрий ГЛОТОВ.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, проанализированы перспективы выступления российских фехтовальщиков в Токио, освещены процессы взаимодействия Федерации фехтования России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации фехтования России Александр МИХАЙЛОВ;
- первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар МАМЕДОВ;
- старший тренер сборной России (сабля, мужчины и женщины) Дмитрий ГЛОТОВ.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, проанализированы перспективы выступления российских фехтовальщиков в Токио, освещены процессы взаимодействия Федерации фехтования России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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