https://ria.ru/20210618/olimpiada-1737553736.html

Онлайн-конференция о подготовке сборной по фехтованию к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке сборной по фехтованию к Олимпиаде - РИА Новости, 18.06.2021

Онлайн-конференция о подготовке сборной по фехтованию к Олимпиаде

24 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей фехтования России к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.

2021-06-18T13:05

2021-06-18T13:05

2021-06-18T13:05

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1737553736.jpg?1624010745

Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации фехтования России Александр МИХАЙЛОВ;- первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар МАМЕДОВ;- старший тренер сборной России (сабля, мужчины и женщины) Дмитрий ГЛОТОВ.Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, проанализированы перспективы выступления российских фехтовальщиков в Токио, освещены процессы взаимодействия Федерации фехтования России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы