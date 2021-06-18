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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737566540.html
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области из-за COVID-19, сообщает облправительство. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:08
2021-06-18T14:08
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области из-за COVID-19, сообщает облправительство.В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 39 904 случая COVID-19. Выздоровел 37 741 пациент. Умерли 727 человек."Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалёнку, а также ввести дифференцированный график работы: чтобы сотрудники приезжали на работу в разное время. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт", - говорится в сообщении.Выпускные балы рекомендовано провести на территории школ на открытом воздухе. Общегородские и общерайонные выпускные рекомендовано отменить."Закрываются фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, кальянные", - информирует облаправительство.Кроме того, с 0.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Предприятия общественного питания могут работать в это время только на вынос и доставку, а также - если они находятся в здании вокзалов, аэропортов, автозаправок и пунктах пропуска через границу.Ограничения вступают в силу с 18 июня.
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коронавирус в россии, россия, белгородская область, общество
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
14:08 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Корнев
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В Белгородской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели ряд новых ограничений

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области из-за COVID-19, сообщает облправительство.
В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 39 904 случая COVID-19. Выздоровел 37 741 пациент. Умерли 727 человек.
"Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалёнку, а также ввести дифференцированный график работы: чтобы сотрудники приезжали на работу в разное время. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Выпускные балы рекомендовано провести на территории школ на открытом воздухе. Общегородские и общерайонные выпускные рекомендовано отменить.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 17:14Распространение коронавируса
"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19
"Закрываются фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, кальянные", - информирует облаправительство.
Кроме того, с 0.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Предприятия общественного питания могут работать в это время только на вынос и доставку, а также - если они находятся в здании вокзалов, аэропортов, автозаправок и пунктах пропуска через границу.
Ограничения вступают в силу с 18 июня.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияБелгородская областьОбщество
 
 
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