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В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области из-за COVID-19, сообщает облправительство. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:08
2021-06-18T14:08
2021-06-18T14:08
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области из-за COVID-19, сообщает облправительство.В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 39 904 случая COVID-19. Выздоровел 37 741 пациент. Умерли 727 человек."Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалёнку, а также ввести дифференцированный график работы: чтобы сотрудники приезжали на работу в разное время. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт", - говорится в сообщении.Выпускные балы рекомендовано провести на территории школ на открытом воздухе. Общегородские и общерайонные выпускные рекомендовано отменить."Закрываются фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, кальянные", - информирует облаправительство.Кроме того, с 0.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Предприятия общественного питания могут работать в это время только на вынос и доставку, а также - если они находятся в здании вокзалов, аэропортов, автозаправок и пунктах пропуска через границу.Ограничения вступают в силу с 18 июня.
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коронавирус в россии, россия, белгородская область, общество
В Белгородской области ввели ряд ограничений из-за COVID-19
В Белгородской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели ряд новых ограничений
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости.
Ограничения на деятельность общепита, работу в офисе и массовые выпускные вводят в Белгородской области
из-за COVID-19, сообщает облправительство.
В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 39 904 случая COVID-19. Выздоровел 37 741 пациент. Умерли 727 человек.
"Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалёнку, а также ввести дифференцированный график работы: чтобы сотрудники приезжали на работу в разное время. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Выпускные балы рекомендовано провести на территории школ на открытом воздухе. Общегородские и общерайонные выпускные рекомендовано отменить.
"Закрываются фуд-корты, игровые комнаты и развлекательные центры для взрослых и детей, кальянные", - информирует облаправительство.
Кроме того, с 0.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов, караоке-клубов и дискотек. Предприятия общественного питания могут работать в это время только на вынос и доставку, а также - если они находятся в здании вокзалов, аэропортов, автозаправок и пунктах пропуска через границу.
Ограничения вступают в силу с 18 июня.