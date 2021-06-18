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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Новосибирске

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Новосибирске - РИА Новости, 18.06.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Новосибирске

Троих пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске, в том числе двоих детей, в пятницу выписали из больницы, в стационаре остаются 13 человек, сообщила РИА... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:35

2021-06-18T10:35

2021-06-18T10:35

пожар на азс в новосибирске

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Троих пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске, в том числе двоих детей, в пятницу выписали из больницы, в стационаре остаются 13 человек, сообщила РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, всего пострадали 33 человека. В областную больницу с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 17 человек, остальные лечатся амбулаторно. Во вторник одного человека выписали.В больнице уточнили, что таким образом, всего в стационаре с ожогами различной степени тяжести остаются 13 пострадавших при пожаре, из них четыре человека - в реанимации.Ранее сообщалось, что среди пострадавших – два ребенка 9 и 12 лет, а также два сотрудника МЧС, которые первыми прибыли на тушение пожара и пострадали от тепловой волны при взрыве газа.

https://ria.ru/20210616/pozhar-1737166009.html

россия

новосибирск

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2021

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пожар на азс в новосибирске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия