https://ria.ru/20210618/multfilm-1737468297.html

"Лука" — самый летний мультфильм про итальянского мальчика-амфибию

"Лука" — самый летний мультфильм про итальянского мальчика-амфибию - РИА Новости, 18.06.2021

"Лука" — самый летний мультфильм про итальянского мальчика-амфибию

Pixar один или несколько раз в году показывает нам удивительные произведения — что называется, для всей семьи, пусть и с немного навязчивой моралью в финале... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:05

культура

кино и сериалы

монеточка

pixar

хаяо миядзаки

италия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Егор Беликов. Pixar один или несколько раз в году показывает нам удивительные произведения — что называется, для всей семьи, пусть и с немного навязчивой моралью в финале. Впрочем, "Лука", новый релиз студии, не сиквел какого-то другого хита, а оригинальный проект — совершенно особенный. Почему не стоит пропускать этот фильм — в материале РИА Новости.Оставайся, мальчик, с намиPixar — главная анимационная студия в мире, с этим уже, наверное, давно никто не спорит. Из ныне живущих мультипликаторов выше, чем важнейший их режиссер Пит Доктер ("Душа", "Вверх"), ценится разве что японец Хаяо Миядзаки. Обычно говорят, что вот он гений, а у Pixar под влиянием корпорации Disney, которая купила этих технологических инноваторов в 2006-м, якобы выработался конвейерный подход к художественным задачам. При этом они выпускают удивительно нарисованные компьютерные мультфильмы с завидной регулярностью, и сложно упрекнуть в том, что это все на потребу толпы и ради денег.Уже с самого начала развития сюжета "Лука" всеми силами показывает, что перед нами не абы какой мультфильм, придуманный из-под студийной палки, а сделанный со всей душой. Выясняется, где-то в море рядом с маленьким итальянским городком завелась какая-то нечисть, пугающая рыбаков. Морское чудовище на поверку оказывается настоящим мальчиком-амфибией. Впрочем, Лука сам еще не знает, что на воздухе превращается в обычного ребенка с чубчиком на лбу. Он живет с родителями на дне морском, в подводной захолустной деревушке, где подросток вынужден целыми днями выгуливать на лужайке рыбок (аналог наземного мелкого скотоводства). Родители убеждают, что на поверхность соваться ему ни в коем случае нельзя: это, дескать, смертельно опасно. Но юный любопытный Лука, конечно, однажды выберется на сушу вместе со свежеприобретенным другом, беспризорным мальчиком Альберто, который мечтает покорить весь мир на скутере Vespa. Чтобы достать это ценное средство передвижения, друзья секретным образом проникают в жизнь стереотипного итальянского городка неподалеку, заводят себе подругу Джулию (кстати, в русском дубляже ее озвучивает певица Монеточка) и решают участвовать в местном триатлоне (плавание, велосипед, поедание пасты на скорость), чтобы выиграть денежный приз и купить тот самый мотороллер. Но все это дается им непросто: дело в том, что, попав под дождь или просто облившись водой, юные ихтиандры частично обращаются в рыб и им нужно тщательно скрывать тайную личину от местных жителей, которые хотят изловить и истребить чудовище из лагуны.Грезы об иномФильмы Pixar славятся тем, что это не просто смотрилово для детей, которое родители вынуждены отсиживать в зале. И тем, что для аудитории любого возраста там всегда найдется что-то, о чем можно поразмышлять, над чем посмеяться или поплакать. Короче, есть о чем задуматься, как писали советские кинокритики. И в этом смысле "Лука" — не такой переусложненный фильм, как недавняя "Душа" от той же студии (напомним, это была картина для детей о принятии смерти — не каждый юный зритель такое потянет), но все же отчетливо неглупый.Проблемы персонажей здесь покажутся подозрительно знакомыми для всех, кто пытался выбраться из-под родительской опеки и построить собственную судьбу. Луку удерживает на дне любовь к папе и маме, которые не хотят его отпускать. При этом он все же мечтает о большем, приглядываясь к чему-то, отделенному от него водной толщей. Познакомившись с нашим миром, где столько красоты и счастья (а мы часто об этом забываем и не замечаем, как нам повезло родиться и жить под теплым солнцем), главный герой решает остаться с людьми навсегда.На недельку до второго я уеду в ПортофиноПо сути, "Лука" вовсе не давит нас этим подтекстом, в фильме все подается исподволь, не напрямую. Режиссер Энрико Касароса — кстати, итальянец родом из Генуи — видимо, справедливо рассудил, что перегружать социалкой и философией семейную картину не стоит. Для него это дебют в полном метре — аж десять лет назад он снял для той же студии чудесный короткий мультфильм "Луна" (La Luna). Кстати, посмотрите его перед сеансом "Луки", если еще не видели: они хорошо дополняют друг друга. У Касаросы получилась изумительная картина для самого начала лета, лучше и придумать нельзя. Экран буквально дышит свежим морским воздухом, это фильм-путешествие в Италию, гимн любви к заповедным краям, где счастливые люди живут по старому укладу и ничего не меняется век от века. Виды выдуманного городка явно вдохновлены мелким рыбацким селением Портофино, которое как раз расположено недалеко от родной для Касаросы Генуи. Это словно воплощенная мечта всякого россиянина, который собрался провести отпуск в Италии, — чтобы вкусно, солнечно и без забот. Жаль, что сегодня проехать по этому маршруту не удастся. И "Луку" будто бы специально подгадали для постковидного проката, когда попутешествовать можно только виртуально.Сила картины именно в том, что это не обязательное для ознакомления кино, а такая симпатичная виньетка — ни к чему не обязывающая ненавязчивая история, решенная в гуманистическом ключе. Здесь много визуального юмора, незлобного высмеивания стереотипов об Италии и итальянцах. Наконец, вовсю ощущается впечатление об идеальном лете, проведенном в детстве на даче, — о лете, которое было как маленькая жизнь.

https://ria.ru/20210422/pixar-1729424841.html

https://ria.ru/20210611/kino-1736501150.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, монеточка, pixar, хаяо миядзаки, италия