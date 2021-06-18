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Ставропольский край
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На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах
На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах - РИА Новости, 18.06.2021
На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах
Власти Ставропольского края до 2024 года создадут в регионе дополнительно 6,5 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах, сообщает министерство... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:48
2021-06-18T17:48
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края до 2024 года создадут в регионе дополнительно 6,5 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах, сообщает министерство образования региона."Вопросам образования уделяется большое внимание в регионе. В целом в 2021-2023 годы на Ставрополье планируется создать дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах и более 3 тысяч – в детских садах", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.По данным министерства образования края на повышение качества образования в школах региона направлены и мероприятия краевой программы "Дети Ставрополья", утвержденной в прошлом году. В частности, в ее рамках в текущем году на базе вузов начнется подготовка ставропольских учеников к Всероссийской олимпиаде школьников. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров ее регионального и заключительного этапов, получат премии губернатора края. По инициативе Владимирова, озвученной им в ежегодном послании губернатора, размер этих выплат для педагогов будет увеличен в следующем году.
https://ria.ru/20210617/stavropole-1737455488.html
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владимир владимиров, ставропольский край

На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах

17:48 18.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края до 2024 года создадут в регионе дополнительно 6,5 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах, сообщает министерство образования региона.
"Вопросам образования уделяется большое внимание в регионе. В целом в 2021-2023 годы на Ставрополье планируется создать дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах и более 3 тысяч – в детских садах", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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По данным министерства образования края на повышение качества образования в школах региона направлены и мероприятия краевой программы "Дети Ставрополья", утвержденной в прошлом году. В частности, в ее рамках в текущем году на базе вузов начнется подготовка ставропольских учеников к Всероссийской олимпиаде школьников. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров ее регионального и заключительного этапов, получат премии губернатора края. По инициативе Владимирова, озвученной им в ежегодном послании губернатора, размер этих выплат для педагогов будет увеличен в следующем году.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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