https://ria.ru/20210618/mesta-1737607805.html

На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах

На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах - РИА Новости, 18.06.2021

На Ставрополье создадут дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах

Власти Ставропольского края до 2024 года создадут в регионе дополнительно 6,5 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах, сообщает министерство... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:48

2021-06-18T17:48

2021-06-18T17:48

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края до 2024 года создадут в регионе дополнительно 6,5 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах, сообщает министерство образования региона."Вопросам образования уделяется большое внимание в регионе. В целом в 2021-2023 годы на Ставрополье планируется создать дополнительно более 6,5 тысяч мест в школах и более 3 тысяч – в детских садах", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.По данным министерства образования края на повышение качества образования в школах региона направлены и мероприятия краевой программы "Дети Ставрополья", утвержденной в прошлом году. В частности, в ее рамках в текущем году на базе вузов начнется подготовка ставропольских учеников к Всероссийской олимпиаде школьников. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров ее регионального и заключительного этапов, получат премии губернатора края. По инициативе Владимирова, озвученной им в ежегодном послании губернатора, размер этих выплат для педагогов будет увеличен в следующем году.

https://ria.ru/20210617/stavropole-1737455488.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край