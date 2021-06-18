https://ria.ru/20210618/meropriyatiya-1737518765.html

В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек

В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум тысяча человек. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:09

2021-06-18T10:09

2021-06-18T11:40

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум тысяча человек."Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией", — рассказал градоначальник.При этом он напомнил, что людей предупреждали о необходимости соблюдения противокоронавирусных мер, однако это не помогло."Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум тысячью людьми", — говорится в сообщении.Также закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. Театры и кино продолжат работать.Отдельно Собянин отметил, что с 19 июня стартует эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах. На первом этапе это коснется двух десятков заведений.Остальные действующие ограничения в Москве продлили до 29 июня. При этом режим нерабочих дней завершится 21 июня.

https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519452.html

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новости культуры, коронавирус в россии, москва, общество