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В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек
В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум тысяча человек. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:09
2021-06-18T10:09
2021-06-18T11:40
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум тысяча человек."Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией", — рассказал градоначальник.При этом он напомнил, что людей предупреждали о необходимости соблюдения противокоронавирусных мер, однако это не помогло."Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум тысячью людьми", — говорится в сообщении.Также закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. Театры и кино продолжат работать.Отдельно Собянин отметил, что с 19 июня стартует эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах. На первом этапе это коснется двух десятков заведений.Остальные действующие ограничения в Москве продлили до 29 июня. При этом режим нерабочих дней завершится 21 июня.
https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519452.html
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новости культуры, коронавирус в россии, москва, общество
В Москве запретили зрелищные мероприятия от тысячи человек
10:09 18.06.2021 (обновлено: 11:40 18.06.2021)
Мэр Москвы Собянин заявил о введении ограничений на посещение массовых мероприятий