https://ria.ru/20210618/meditsina-1737564415.html

Вологодчина выделит 5 млрд рублей на улучшение первичного звена медицины

Вологодчина выделит 5 млрд рублей на улучшение первичного звена медицины - РИА Новости, 18.06.2021

Вологодчина выделит 5 млрд рублей на улучшение первичного звена медицины

Порядка 5,4 миллиарда рублей направят власти Вологодской области в течение пяти лет - с 2021 по 2025 год - на улучшение качества и доступности амбулаторной... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:59

2021-06-18T13:59

2021-06-18T13:59

вологодская область

здоровье - общество

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ВОЛОГДА, 18 июн – РИА Новости. Порядка 5,4 миллиарда рублей направят власти Вологодской области в течение пяти лет - с 2021 по 2025 год - на улучшение качества и доступности амбулаторной помощи по программе модернизации первичного звена, сообщил первый заместитель губернатора области, председатель регионального правительства Антон Кольцов."Финансирование программы консолидированное – за счет средств федерального и регионального бюджетов", - сказал Кольцов, уточнив, что в текущем году общая сумма составит 982,7 миллионов рублей, большая часть которых – средства федерального бюджета.По его словам, для создания оптимальной инфраструктуры медицинских организаций области за пять лет будут построены 14 объектов, в том числе три новых поликлиники – две в Вологде и одна в Череповце. В 2021 году построят пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории в сельских районах.Медицинские организации для замены и дооснащения получат в общей сложности более тысячи единиц современного медицинского оборудования.Планируется серьезно укрепить парк медицинских автомобилей прежде всего районных медучреждений, и закупить порядка 240 автомобилей, из которых около сотни уже в 2021 году.

https://ria.ru/20210615/vologda-1737123152.html

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здоровье - общество