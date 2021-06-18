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В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами - РИА Новости, 18.06.2021

В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

Москва надеется, что ситуация с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софьей Сапегой будет скоро разрешена, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:45

2021-06-18T11:45

2021-06-18T12:18

софия сапега

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид белоруссии

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софьей Сапегой будет скоро разрешена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, глава МИД Белоруссии проинформировал о ситуации с задержанными россиянами Софьей Сапегой и Егором Дудниковым. "Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", - добавил он.

https://ria.ru/20210617/sapega-1737343900.html

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софия сапега, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, в мире, белоруссия