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В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами
В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами - РИА Новости, 18.06.2021
В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами
Москва надеется, что ситуация с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софьей Сапегой будет скоро разрешена, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:45
2021-06-18T12:18
софия сапега
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид белоруссии
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софьей Сапегой будет скоро разрешена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, глава МИД Белоруссии проинформировал о ситуации с задержанными россиянами Софьей Сапегой и Егором Дудниковым. "Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", - добавил он.
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софия сапега, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид белоруссии, в мире, белоруссия
В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами
11:45 18.06.2021 (обновлено: 12:18 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва надеется, что ситуация с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софьей Сапегой будет скоро разрешена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, глава МИД Белоруссии проинформировал о ситуации с задержанными россиянами Софьей Сапегой и Егором Дудниковым. "Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", - добавил он.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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София СапегаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД БелоруссииВ миреБелоруссия
 
 
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