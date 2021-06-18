https://ria.ru/20210618/kulturnoe-nasledie-1737526235.html

Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников

Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников - РИА Новости, 18.06.2021

Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников

23 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов-памятников: нюансы и проблемы".

2021-06-18T10:49

2021-06-18T10:49

2021-06-18T10:49

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Фонда капитального ремонта г. Москвы Артур КЕСКИНОВ;- начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы Сергей КРАСНОВ;- председатель Союза реставраторов России, член общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав ФАТИН;- эксперт по вопросам реставрации МКД ЗАО "Ярославгражданпроект" Мария ВАСИЛЬЕВА;- первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, главный инспектор охраны объектов культурного наследия Сергей МИРЗОЯН.Модератор – главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы Филипп СМИРНОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы