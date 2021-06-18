Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников
23 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов-памятников: нюансы и проблемы".
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Участники:
- генеральный директор Фонда капитального ремонта г. Москвы Артур КЕСКИНОВ;
- начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы Сергей КРАСНОВ;
- председатель Союза реставраторов России, член общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав ФАТИН;
- эксперт по вопросам реставрации МКД ЗАО "Ярославгражданпроект" Мария ВАСИЛЬЕВА;
- первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, главный инспектор охраны объектов культурного наследия Сергей МИРЗОЯН.
Модератор – главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы Филипп СМИРНОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Фонда капитального ремонта г. Москвы Артур КЕСКИНОВ;
- начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы Сергей КРАСНОВ;
- председатель Союза реставраторов России, член общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав ФАТИН;
- эксперт по вопросам реставрации МКД ЗАО "Ярославгражданпроект" Мария ВАСИЛЬЕВА;
- первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, главный инспектор охраны объектов культурного наследия Сергей МИРЗОЯН.
Модератор – главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы Филипп СМИРНОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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