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Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников
Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников - РИА Новости, 18.06.2021
Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников
23 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов-памятников: нюансы и проблемы".
2021-06-18T10:49
2021-06-18T10:49
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Фонда капитального ремонта г. Москвы Артур КЕСКИНОВ;- начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы Сергей КРАСНОВ;- председатель Союза реставраторов России, член общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав ФАТИН;- эксперт по вопросам реставрации МКД ЗАО "Ярославгражданпроект" Мария ВАСИЛЬЕВА;- первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, главный инспектор охраны объектов культурного наследия Сергей МИРЗОЯН.Модератор – главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы Филипп СМИРНОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о капремонте многоквартирных домов-памятников

10:49 18.06.2021
 
Читать ria.ru в
23 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов-памятников: нюансы и проблемы".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор Фонда капитального ремонта г. Москвы Артур КЕСКИНОВ;
- начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта г. Москвы Сергей КРАСНОВ;
- председатель Союза реставраторов России, член общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав ФАТИН;
- эксперт по вопросам реставрации МКД ЗАО "Ярославгражданпроект" Мария ВАСИЛЬЕВА;
- первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, главный инспектор охраны объектов культурного наследия Сергей МИРЗОЯН.

Модератор – главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы Филипп СМИРНОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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