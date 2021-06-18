На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле фонтана “Каскад” у Смирновского минерального источника в Лечебном парке в Железноводске
СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона.
Ремонт проведут в рамках государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" национального проекта "Культура".
"В текущем году объём финансирования этого направления составит 284 миллиона рублей. Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края", - сказал губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным Минкульта края, также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска.
Губернатор также поручил своевременно подготовить всю необходимую документацию для проведения ремонтов и строительства учреждений культуры в следующем году.
По словам министра культуры Ставропольского края Татьяной Лихачёвой, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В.И. Сафонова.