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Ставропольский край
https://ria.ru/20210618/kultura-1737608095.html
На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры
На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры - РИА Новости, 18.06.2021
На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры
Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:14
2021-06-18T18:14
ставропольский край
владимир владимиров
ипатово
железноводск
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона.Ремонт проведут в рамках государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" национального проекта "Культура"."В текущем году объём финансирования этого направления составит 284 миллиона рублей. Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края", - сказал губернатор региона Владимир Владимиров.По данным Минкульта края, также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска.Губернатор также поручил своевременно подготовить всю необходимую документацию для проведения ремонтов и строительства учреждений культуры в следующем году.По словам министра культуры Ставропольского края Татьяной Лихачёвой, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В.И. Сафонова.
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владимир владимиров, ипатово, железноводск, ставропольский край

На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры

18:14 18.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле фонтана “Каскад” у Смирновского минерального источника в Лечебном парке в Железноводске
Отдыхающие возле фонтана “Каскад” у Смирновского минерального источника в Лечебном парке в Железноводске - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона.
Ремонт проведут в рамках государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" национального проекта "Культура".
"В текущем году объём финансирования этого направления составит 284 миллиона рублей. Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края", - сказал губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным Минкульта края, также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска.
Губернатор также поручил своевременно подготовить всю необходимую документацию для проведения ремонтов и строительства учреждений культуры в следующем году.
По словам министра культуры Ставропольского края Татьяной Лихачёвой, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В.И. Сафонова.
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