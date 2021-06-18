https://ria.ru/20210618/kultura-1737608095.html

На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры

На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры - РИА Новости, 18.06.2021

На Ставрополье отремонтируют 12 домов культуры

Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:14

2021-06-18T18:14

2021-06-18T18:14

ставропольский край

владимир владимиров

ипатово

железноводск

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края отремонтируют 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в этом году, сообщает министерство культуры региона.Ремонт проведут в рамках государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" национального проекта "Культура"."В текущем году объём финансирования этого направления составит 284 миллиона рублей. Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края", - сказал губернатор региона Владимир Владимиров.По данным Минкульта края, также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска.Губернатор также поручил своевременно подготовить всю необходимую документацию для проведения ремонтов и строительства учреждений культуры в следующем году.По словам министра культуры Ставропольского края Татьяной Лихачёвой, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В.И. Сафонова.

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ипатово

железноводск

ставропольский край

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владимир владимиров, ипатово, железноводск, ставропольский край